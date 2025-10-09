カルビーと亀田製菓がコラボ 「ポテトチップス ハッピーターン味」など限定発売へ
カルビーと亀田製菓が、協働プロジェクトの第1弾となるコラボ新商品を発表。カルビーから「ハッピーターン」の味わいを再現した「ポテトチップス ハッピーターン味」。亀田製菓から「ポテトチップス しあわせバタ〜」の味わいを再現した「ハッピーターン しあわせバタ〜味」を発売する。
【画像】亀田製菓からは「超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味」
カルビーから発売する「ポテトチップス ハッピーターン味」は、亀田製菓の監修のもと相互のコンセプト立案から試作の試行錯誤に約1年をかけて「ハッピーターン」のおいしさを「カルビーポテトチップス」で忠実に再現した。13日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。11月下旬に終売予定。コンビニエンスストア以外の店舗では20日から数量限定発売する。
さらにカルビーのアンテナショップ「カルビープラス」では、「揚げたてポテトチップス ハッピーターン味」と「揚げたてポテトチップス ソフトクリームと食べる、ハッピーターン味」を期間限定発売する。
また、亀田製菓のアンテナショップ「カメダセイカ」では、できたて商品「超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味」を発売する。
■揚げたてポテトチップス ハッピーターン味
商品特長：「ハッピーターン」の甘じょっぱいおいしさが楽しめる、揚げたてポテトチップス。
価格：税込み490円
■揚げたてポテトチップス ソフトクリームと食べる、ハッピーターン味
商品特長：ソフトクリームにも「ハッピーターン」の味わいを再現した粉をトッピング。そのまま・混ぜてなど好みで楽しめる。
価格：税込み600円
発売日：2025年10月20日(月)
発売日/販売エリア：アンテナショップ「カルビープラス」5店舗
新千歳空港店、東京駅店、海老名SA店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸ハーバーランドumie店
■ハッピーターン しあわせバタ〜味
71g/オープン価格（想定価格 税込み248円前後）
発売日：10月20日（月）
全国のスーパーマーケットなどで販売
35g/オープン価格（想定価格 税込み140円前後）
発売日：10月13日（月）
全国のコンビニエンスストアなどで販売
■超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味
価格：税込み600円
発売日/販売エリア：2025年10月20日(月)/ アンテナショップ「カメダセイカ」
【画像】亀田製菓からは「超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味」
カルビーから発売する「ポテトチップス ハッピーターン味」は、亀田製菓の監修のもと相互のコンセプト立案から試作の試行錯誤に約1年をかけて「ハッピーターン」のおいしさを「カルビーポテトチップス」で忠実に再現した。13日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。11月下旬に終売予定。コンビニエンスストア以外の店舗では20日から数量限定発売する。
また、亀田製菓のアンテナショップ「カメダセイカ」では、できたて商品「超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味」を発売する。
■揚げたてポテトチップス ハッピーターン味
商品特長：「ハッピーターン」の甘じょっぱいおいしさが楽しめる、揚げたてポテトチップス。
価格：税込み490円
■揚げたてポテトチップス ソフトクリームと食べる、ハッピーターン味
商品特長：ソフトクリームにも「ハッピーターン」の味わいを再現した粉をトッピング。そのまま・混ぜてなど好みで楽しめる。
価格：税込み600円
発売日：2025年10月20日(月)
発売日/販売エリア：アンテナショップ「カルビープラス」5店舗
新千歳空港店、東京駅店、海老名SA店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸ハーバーランドumie店
■ハッピーターン しあわせバタ〜味
71g/オープン価格（想定価格 税込み248円前後）
発売日：10月20日（月）
全国のスーパーマーケットなどで販売
35g/オープン価格（想定価格 税込み140円前後）
発売日：10月13日（月）
全国のコンビニエンスストアなどで販売
■超ハッピーターン パウダーマニア しあわせバタ〜味
価格：税込み600円
発売日/販売エリア：2025年10月20日(月)/ アンテナショップ「カメダセイカ」