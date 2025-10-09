女優の平野綾が、9日までに自身のインスタグラムを更新。前日8日に38歳の誕生日を迎えたことを報告した。

平野は「38歳になりました。」と書き出し、「今日一日、たくさんの温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます あんなに30代になりたいと思っていた頃が今はこんなにも懐かしく、いよいよ40代目前です。」と誕生日を迎え感謝をつづり、淡いオレンジにオフショルダースタイルのドレスを身にまとった後ろ姿の写真をアップした。

続けて「来年は歌手デビュー20周年。声優デビュー25周年。

そして、再来年に芸能生活30周年を迎えます。世界中のたくさんの方にありがとうを伝えられますように」とつづり、来年から続くアニバーサリーイヤーに向けて意気込みも記した。

最後には「驕らず卑下せず、真っ直ぐ澱みなく挑める心を大切に、これからも精進していきます。 38歳の平野綾も、どうか宜しくお願い致します。」とつづり、38歳最初の投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは祝福のコメントが多く寄せられ、他にも「綾ちゃんのミュージカル楽しみにしてます！！」「ずっと綾ちゃんがキラキラでいられますように」「これからも今まで以上に応援しますね！」「写真素敵ですね。」「愛溢れる1年になりますように…」などの声も寄せられた。