イライラや不安は“気の乱れ”？ 東洋医学で考える不調と季節の関係とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

心と体の不調は五臓六腑や気の乱れから起こると考える

東洋医学では心と体は一体（心身一如(しんしんいちにょ)）であり、心の状態は体に、体の状態は心に影響を与えます。心と体の不調は五臓六腑のバランスの乱れ、「気・血・水・精」といった基本物質の過不足・滞りと深く関わっていると考えます。

五臓はそれぞれ感情とも結びついており、たとえば「怒り」は「肝」、「喜び」は「心」、「思い悩む」ことは「脾」、「悲しみ」は「肺」、「恐れ」は「腎」と関連します。

これらの感情が過度になったり、長く続いたりすると、病気の原因となる「邪気」へと変化します。

この内なる邪気が、対応する五臓の機能を乱し、ひいては全身のバランスを崩すのです。たとえば、過度な怒りは邪気となって肝を損ない、頭痛やめまい、イライラなどを引き起こします（下図参照）。

■五臓六腑と感情、季節の相関図

ある感情が過度になると、体の「内」から悪影響を与える邪気となります。一方、自然現象など「外」から影響を与える邪気もあります。

※土用は夏の終りなどの季節の移行期を指しますが、本書では梅雨時も含めています。

また、生命エネルギーである「気」の流れがスムーズでなくなると、さまざまな不調を招きます。

気の流れの停滞を「気滞」と呼びますが、精神的なストレスや不規則な生活、季節の変化などが原因で起こります。気滞の状態になると、イライラしたり、気分が落ち込んだり、ため息が出やすくなったり、胸やお腹が張って苦しくなったりします。ある特定の部位に気が滞ることで、痛みが生じることもあります。

「気うつ」という考え方もあります。主に「肝」の気の流れが悪くなり、精神的に抑うつ感や不安感が強まった状態を指します。春先などに肝の気が伸びやかにめぐらないと、この状態になりやすいとされています。

さらに、気が不足した状態を「気虚」と言い、全身のエネルギーが低下するため、疲れやすい、だるい、声に力がない、かぜをひきやすいといった症状が現れます。 気虚になると、「血」や「水」をめぐらせる力も弱まるため、血行不良やむくみなども起こります。

なお、「気血水」の病態においては、不足や滞りが基本で、過剰は問題にしません。なぜなら、滞った結果、「不安なものがたまった状態＝病的な邪気に変化してしまった状態」と考えるからです。量ではなく、質の変化として捉えるのです。

このように、五臓六腑の機能低下、気の滞りや不足は、精神的な不調（気分の落ち込み、イライラ、不安など）と身体的な不調（だるさ、痛み、消化不良、不眠など）の両面となって現れるのです。

季節の変わり目に感じる不調も、これらのバランス（調和）の乱れが背景にあると考えられます。

■気滞（気の滞り）→イライラ、 気分の落ち込みなど

■気虚（気の不足）→疲れやすい、だるいなど

■気うつ（気の流れが悪くなる）→うつ感、不安になるなど

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄