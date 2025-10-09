◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８日（日本時間９日）、２連勝で突破へ王手をかけて迎えた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝１敗となり、リーグ優勝決定シリーズ進出決定は第４戦以降に持ち越しとなった。先発した山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点で敗戦投手となり、大谷翔平投手（３１）は５打数無安打。佐々木朗希投手（２３）の登板はなかった。

大谷のバットから快音は響かなかった。後ひと伸び足りなかったのは、２点を追う７回２死走者なしの４打席目。左翼へ飛距離３６２フィート（約１１０メートル）の大飛球だったが左飛。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、フィリーズの本拠地など３０球場のうち４球場であれば柵越えの当たりだった。

９回２死一、三塁でも中飛に倒れて最後の打者となった大谷。５打数無安打で快音はなかった。地区シリーズは３試合で１４打数１安打の打率７分１厘。選んだ四球も１つだけで、放った安打は第２戦の右前安打だけで、１５打席で７三振を喫している。

レギュラーシーズンでは相手投手の右、左では打率はほぼ変わらなかったが、１５打席のうち、１２打席で左腕と対戦ということも苦しんでいる一因だろう。ロバーツ監督も「左腕との対戦もひとつの原因だろう。だけど、私が思うに、打席での判断がよくないと思う。内角やボール球を振ってしまい、失投を打つチャンスを自ら与えていない。少し迷いがあるように見えるし、スイングの選択が現状では必要な水準に達していない。私から見えるのは打席の判断の問題だ」と指摘。本塁打を争ったシュワバーは第２戦目まで無安打だったが、この試合で２発。一気に目覚めた。残り２戦で１勝すれば突破が決まる。大谷の打撃の状態が上向くことが待たれる。