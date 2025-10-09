タレントの菊地亜美（35）が9日、都内で行われた「値段のない豆腐屋さん〜みんなが納得の『フェアな値段』を考えよう〜」に出席。豆腐の値段に対し、主婦としての一面を見せた。

イベントでは、大豆の生産をはじめ、豆腐の製造や流通段階の価格形成に着目。「豆腐屋体験」と題し、豆腐一丁の値段を自身で決める消費者参加型の催しが今月12日まで行われている。

普段からスーパーで豆腐を買うという菊地も、「豆腐体験」に挑戦。国産大豆100％の豆腐1パック300グラムに通常価格として108円の値段をつけ、「110円と迷ったんですよね。主婦って、2円でも安い方がいいってあるじゃないですか」と「2円の差」にこだわった。

イベント後半では、豆腐が消費者の手元に届くまで122円のコストがかかると明かされ、「じゃあ、108円だったら赤字ってことですね？」とびっくり。昨今の物価上昇や売り手・買い手の背景も踏まえ、「みんなが納得できる値段」として「140円ですね」とコメントした。

また、「（豆腐が）日常に溶け込みすぎているからこそ、普通に食べてしまっていたというのはある」とも吐露。製造の工程や、生産者の思いを知ることで「お互いが気持ちよく“フェアプライス”でいけるようになればいいなと思います」と語っていた。