俳優の高橋英樹（81）が9日に都内で「シニアしごとEXPO2025」トークショーに出席。大好きなクイズ番組に出演後、やっていることを明かした。

軽やかな足取りで登場。「気が付くと81。年齢を意識したことはありません！」と元気にあいさつした。

若さの秘けつは「なんにでも興味をもつこと。自分の好きなことをやらせていただいていることに感謝する」ことといい、年齢問わず出会った人全員を“師”とあおぎ、「良いところを選んでいただいていくことが大事」と説く。60年以上芸能界に身を置いているからこそ、「若い世代の人の勢いをどれだけ吸収できるかを考えてやってます」とした。

絵画に書道、城巡りなど多彩な趣味。「時間が足りない」とほほえむ。クイズが大好きでしばしばクイズ番組に出演し、若手とも対等に勝負するが年齢的に「早押しっていうのに弱い。カズレーザーにいつも負けてしまう」と頭を抱え、笑いを誘った。

負けず嫌いで「（番組に）出て負けて（家に）帰ってくると一晩かけて問題を読み直しております。もう同じ問題出ないんですけど、全部ちゃんと復習してます」と前のめりに語った。