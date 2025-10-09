亡くなる直前の小倉智昭さんから「大丈夫だよ」と励まされ…菊川怜、忘れられない恩人との最後の会話

10月9日（木）に放送された『徹子の部屋』に、菊川怜が出演。昨年亡くなった小倉智昭さんとの思い出を涙ながらに振り返る場面があった。

【映像】闘病中の小倉さんがかけてくれた“最後の励まし”

昨年11月に離婚し、現在はシングルマザーとして3人の子どもを育てている菊川。小倉さんとは情報番組で5年3か月にわたり共演し、長年親交があったそう。

「最初は『とくダネ！』のイメージで怖くてとっつきにくい方なのかなと思ったんですけど、テレビの画面とプライベートは全然違う。テレビの時はピシッとされているんですけど、本当に優しくて」と、小倉さんの素顔を明かした。

芸能界で悩みを相談できる人がほとんどいないなか、小倉さんだけが唯一親身になって相談に乗ってくれた恩人だったという。

離婚後、落ち込んでいた心境を相談した際、小倉さんは闘病中だった。

「小倉さん自身がおつらい状況なのに、私にも気を遣って励ましてくれたんです。『もう自信ないです。元気でやっていけるかわからないです』と言ったら、『怜ちゃん、大丈夫だよ、大丈夫だよ』ってすごく励ましてくださって」

当時の会話を振り返り、「今でもへこたれた時は、小倉さんの言葉を思い出して、前向きにって。すごい恩人で感謝しているんです」と涙ながらに語った菊川。

黒柳徹子も「お優しいですよね。自分がそんな大変な時に」と感動。菊川は「たぶん私だけじゃなくて、みんなの心の中に小倉さんが生き続けていると思います」と、改めて恩人への感謝を感じていた。