集英社は、10月9日発売の「週刊ヤングジャンプ」45号より連載開始する二宮裕次氏の新連載野球マンガ「BUNGO-unreal-」を皮切りに、今後開始する新連載作品すべてを英語に翻訳し、「MANGA Plus by SHUEISHA」にて、日本・中国・韓国を除く全世界に向けて同時配信する。

「MANGA Plus by SHUEISHA」は2019年にスタートした、海外向けマンガ誌アプリサービス。「週刊少年ジャンプ」や「少年ジャンプ＋」などの連載や読み切り作品を多言語で日本と同時公開することで、多くの海外読者に日本の面白いマンガ作品を届け、マンガを読む習慣を根付かせつつある。

「MANGA Plus by SHUEISHA」では現在も一部の作品が同時配信されているが、今後は一部の作品を除くほぼ全ての掲載作品を同時配信することで、さらなる海外読者へのリーチ、海外でのヒットを目指す。

「BUNGO-unreal-」英語版1話カラーページ (C)二宮裕次／集英社

少年野球チームのない町に育った石浜文吾（イシハマブンゴ）は、「壁当て」にいそしむ毎日。そんな時、少年野球日本代表の野田幸雄（ノダユキオ）と運命の出会いを果たす。中学に上がり超強豪「静央シニア」へ入団した2人は、頂点を目指し度重なる激闘を繰り広げていくのだった――!! そして時は流れ、2人は高校へ進学。「甲子園5連覇」という圧倒的な野望を抱き、ついに高校野球へ打って出る――!! 乱れ弾けて、その先へ。情熱が乱れ弾ける猛禽系野球狂ストーリー、高校生編!!

