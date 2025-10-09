ケビン・デュラントがロケッツでプレシーズン初出場…効率良く加点してチーム最多の20得点

10月9日（現地時間8日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツがプレシーズンゲーム2戦目を迎え、ホームのトヨタ・センターでユタ・ジャズ戦に臨んだ。

7日のプレシーズンゲーム初戦でアトランタ・ホークスに122－113で勝利したロケッツは、リード・シェパード、アメン・トンプソン、アルペレン・シェングン、ジャバリ・スミスJr.、そして今夏のトレードでフェニックス・サンズから加入したケビン・デュラントが先発入り。

9月末に37歳を迎えたフォワードは、この試合がプレシーズン初出場。第1クォーター残り約7分に、シェングンとの2メンゲームで右エルボーからプルアップジャンパーを決めて、ロケッツ加入後初得点を奪った。



Kevin Durant knocks down the middy as he scores his first basket as a member of the Houston Rockets 🔥pic.twitter.com/RLnN5x2ifY

- ClutchPoints (@ClutchPoints) October 9, 2025

その後もドライブからターンアラウンドジャンパー、シェングンのハンドオフから中央突破してボースハンドダンク、相手のファウルも誘ってジャンパー、オフェンシブ・リバウンドからティップショット、ショートジャンパー、トップから3ポイントシュートを成功。

デュラントは23分27秒のプレータイムでフィールドゴール成功率70.0パーセント（7／10）、フリースロー5本をノーミスで沈めて計20得点に2リバウンド1アシストを残し、ロケッツが140－127でジャズを下した。

この試合、ロケッツではデュラントのほか、トンプソンが19得点7リバウンド6アシスト、スミスJr.が18得点、シェングンが13得点5リバウンド13アシスト4スティール、シェパードが11得点4リバウンド3アシスト2ブロック、アーロン・ホリデーが11得点、ジェフ・グリーンが10得点と続いた。

今後ロケッツはプレシーズンゲーム2試合が組まれていて、22日のオクラホマシティ・サンダー戦でレギュラーシーズンが開幕する。

【動画】デュラントがロケッツデビューしたジャズ戦ハイライト





