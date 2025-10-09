チーズは好きなだけ！欲望のままに作る夜食【木曜日のやりすぎピザトースト】
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■木曜日のやりすぎピザトースト
材料（1人分）
食パン（4枚切り）……1枚
スライスベーコン……2枚
ピーマン……1/2個
トマトケチャップ……大さじ2
ピザ用チーズ……好きなだけ
作り方
1. スライスベーコンは短冊切りにする。ピーマンはヘタと種を除き、薄い輪切りにする。
2. 食パンにトマトケチャップをまんべんなく塗り、ピーマン、ベーコンをのせ、ピザ用チーズをかける。
3. オーブントースターでピザ用チーズが溶けて焦げ目がつくまで5分ほど焼く。
・オーブントースターは1000Wを基準にしています。
・オーブントースターは機種や庫内のサイズによって仕上がりが異なります。仕上がりを確認しながら調節してください。
・焼成後にチーズを追加する場合は、要加熱タイプではなく生で食べられるチーズを使用してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』