手間いらずが７日続伸、米ダービー・ソフト社とのシステム連携を開始

手間いらず<2477.T>が７日続伸している。この日、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる「ＴＥＭＡＩＲＡＺＵ」シリーズが、米ダービー・ソフト社とのシステム連携を開始したと発表しており、好材料視されている。



ダービー社は、ホテル業界向けにカスタマイズされたデジタルマーケティングプラットフォームを提供する企業。今回のシステム連携により、「ＴＥＭＡＩＲＡＺＵ」を導入している宿泊施設は、ＴＥＭＡＩＲＡＺＵが直接連携していないＯＴＡ（オンライン・トラベル・エージェント）やホールセラーなどにも販売チャネルの拡大が可能となり、「ＴＥＭＡＩＲＡＺＵ」を通して国内外合わせて５００以上のチャネルからの集客が可能となり、業績への貢献が期待されている。



出所：MINKABU PRESS