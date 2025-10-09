サンケ化、12-8月期(3Q累計)経常は2.3倍増益・通期計画を超過

サンケイ化学 <4995> [福証] が10月9日後場(14:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の4億3900万円に急拡大し、通期計画の2億7300万円に対する進捗率が160.8％とすでに上回り、さらに前年同期の138.1％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常損益は1億6600万円の赤字(前年同期は5300万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は3100万円の赤字(前年同期は9200万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-9.0％→-6.1％に改善した。



株探ニュース

