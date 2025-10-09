THE YELLOW MONKEYの“HEESEY（ヒーセ）”こと廣瀬洋一が自身のInstagramを更新し、10月8日に誕生日を迎えた吉井和哉を祝福した。

【写真】猫耳を付けたTHE YELLOW MONKEY吉井和哉と廣瀬洋一の2ショット

■廣瀬洋一「ハッピーバースデー、ロビン」

10月8日に59歳の誕生日を迎えた吉井。廣瀬は「本日10/8は吉井和哉さんの誕生日。ハッピーバースデー、ロビン」と祝福し、「最近ではすっかり心身共に逞しさを感じるぐらいに好調なご様子。これからもお互い健やかに邁進しましょう 50代ラストスパートの一年も楽しくおすごしください」とメッセージを伝えて、吉井との2ショットを公開。

「こちらは御存知『ネコニャンパリ』な2ショット。『CAT CITY』の収録の合間のひととき」と記しているとおり、26枚目のシングル「CAT CITY」のMV撮影時のネコに扮した時の2ショット。

SNSには吉井の誕生日を祝うたくさんの「おめでとう」メッセージの他、「可愛すぎる2ショット」「なんてイケメンなニャン」という声が寄せられている。

■写真：ネコに扮した吉井和哉と廣瀬洋一

■『Sparkleの惑星ツアー』秘蔵ライブ写真を公開

THE YELLOW MONKEYの公式Instagramも更新され、「HAPPY BIRTHDAY LOVIN！」と誕生日を祝して吉井のステージショットを投稿した。

「本日10月8日はTHE YELLOW MONKEYのボーカル、吉井和哉”LOVIN”の誕生日です ということで本日は終幕したばかりのSparkleの惑星ツアー・ららアリーナ公演から秘蔵ライブ写真を公開」とコメントつきで公開したのは、ワインレッド色の衣装でのステージショットとモノクロショット。

こちらの投稿にも多数の祝福メッセージが寄せられている。