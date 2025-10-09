Image: Amazon

この値段で出されたら勝てなくない？

花粉対策、寝室や子ども部屋のハウスダスト対策、ペットの匂い対策…など、家の中でさまざまな場所で活躍してくれる空気清浄機。

そう、さまざまな場所で必要なんですよね…。でも、安いモデルでも1万円くらいはしちゃうもんなので、各部屋1台とか導入していたらお金が…。

という悩みにAmazonが応えてくれました。見てこれ。

Amazonベーシック 空気清浄機 小型 8畳 5,704円 Amazonで見る PR PR

Amazonベーシックの空気清浄機。お手軽な8畳の小型サイズで、5,704円。バカ安い！

シンプル＆小型。部屋ごとに1台でも許される

Image: Amazon

サイズ感的にはこう。

横幅20cmは家具の上でも主張少ないですし、部屋の隅のちょっとした場所にも置けて良し。

性能としてはシンプルですけど、空気の状態に応じてオン・オフの切り替えもしてくれますし、空気質をLEDランプの色でお知らせもしてくれるなど、ベーシックな機能はちゃんと抑えています。1日中ずっとつけておく分にはこれで十分かも？

あっ、そうそう。

Amazonベーシック 空気清浄機 交換用フィルター 8畳/フィルター 1,315円 Amazonで見る PR PR

交換用フィルターもバカ安（1,315円）でした。

いいじゃん、これで。

Source: Amazon