ちょっと見てほしい。Amazonの空気清浄機がコスパのオバケ
この値段で出されたら勝てなくない？
花粉対策、寝室や子ども部屋のハウスダスト対策、ペットの匂い対策…など、家の中でさまざまな場所で活躍してくれる空気清浄機。
そう、さまざまな場所で必要なんですよね…。でも、安いモデルでも1万円くらいはしちゃうもんなので、各部屋1台とか導入していたらお金が…。
という悩みにAmazonが応えてくれました。見てこれ。
Amazonベーシックの空気清浄機。お手軽な8畳の小型サイズで、5,704円。バカ安い！
シンプル＆小型。部屋ごとに1台でも許される
サイズ感的にはこう。
横幅20cmは家具の上でも主張少ないですし、部屋の隅のちょっとした場所にも置けて良し。
性能としてはシンプルですけど、空気の状態に応じてオン・オフの切り替えもしてくれますし、空気質をLEDランプの色でお知らせもしてくれるなど、ベーシックな機能はちゃんと抑えています。1日中ずっとつけておく分にはこれで十分かも？
あっ、そうそう。
交換用フィルターもバカ安（1,315円）でした。
いいじゃん、これで。
