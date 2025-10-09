ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI『連続ドキュメンタリーRIDE ON TIME』新シーズンに登場！Netflix独占配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3組が、アイドルたちの舞台裏に密着する『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season7に登場。新シーズンは11月6日よりNetflix独占配信スタートする。

■ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIに完全密着

今回、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの各エピソードに関するあらすじが到着。25万人を動員するツアーへの挑戦、グループを見舞ったメンバー負傷というアクシデント、バンドという武器を活かし個性を突き詰めたステージと、各グループそれぞれの見どころが詰まったエピソードとなっている。

■ACEesエピソード

結成してわずか2ヵ月で大舞台に挑むことになったACEes。全国5都市を回り、約25万人を動員するアリーナツアーだ。王道系アイドルのイメージをもつ彼らだが、今回5人に求められたのは“ガムシャラさ”。限られた時間の中で一人ひとりがグループのためにできることを考え続けていく日々。コンサート準備からアリーナツアー最終日まで、彼らの挑戦の日々を追った。

■KEY TO LITエピソード

結成から1ヵ月。走り出そうとする彼らに、ある試練が待っていた。メンバーのひとりが主演舞台で負傷。順調に治療が進んだとしても5人でステージに立つことのできるのは半年後。あらたにできた3グループの中で、もっとも遅いスタートを切ることになった。しかし、その状況でも5人のビジョンは明確だった。それは「今までやってきていないことをやりたい」という気持ち。5者5様の個性をもつ彼らが同時にステージに立つとき、そこで一体何が生まれるのか。唯一無二のステージを作るために格闘する5人の内面に迫る。

■B&ZAIエピソード

19歳～27歳の8人組「B＆ZAI」。最大の武器はなんといってもバンド演奏。ロックサウンドから、先輩たちの名曲まで幅広い楽曲を演奏できるのが彼らの魅力だ。それぞれが経験の違う8人。バンドスタイルにも慣れたメンバーが話し合いをリードしながらも、それぞれがアイデアを出し、このグループならではの個性とは何かを突き詰めていく。バンドという武器を活かしつつ、個人の特技や長所をいかした演目を組み合わせた、誰にもできないステージ。果たして、どんなステージを生み出したのか。

新シーズン始動の『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』配信を楽しみに待とう。

■番組情報

Netflix『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season7

11/06（木）22:00～Netflixにて独占配信スタート／過去話も全て配信中

11/06（木）#1～2

11/13（木）#3～4

出演：ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）

11/20（木）#5～6

11/27（木）#7～9

出演：B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹/「高」は、はしごだかが正式表記、鈴木悠仁、川崎星輝/「崎」は、たつさきが正式表記、稲葉通陽）

12/04（木）#10～11

12/11（木）#12～13

出演：KEY TO LIT（岩崎大昇/「崎」は、たつさきが正式表記、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）

