½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£»³Íµ¡ß½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤ÈSUPER EIGHT²£»³Íµ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥·¥ç¥Ã¥È①②
¢£½ÂÃ«¤È²£»³¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÇ®¾§
9·î20¡¦21Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë¡¢10·î3¡¦4¡¦5Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²£»³Íµ¡ß½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ù¡£
½ÂÃ«¤Ï¡Ö2025.10.05¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢½ÂÃ«¤È²£»³¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÇ®¾§¤¹¤ëÅìµþ¸ø±éºÇ½ªÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£²£»³¤Ï¿È¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦²£´é¤¬¡¢½ÂÃ«¤ÏÂç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ²£»³¤Î¤Û¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÇ®¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ì¿¿¡×¡Öº²¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡×¡Ö¤è¤³¤¹¤ÐºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¡Ø²£»³Íµ¡ß½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢9·î20Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£