藤井 風、3rdアルバム『Prema』より「I Need U Back」MVのプレミア公開が決定

藤井 風の新曲「I Need U Back」MVが、10月9日21時（日本時間）にプレミア公開されることが決定した。

■「I Need U Back」は藤井 風3枚目のスタジオアルバム『Prema』収録曲

「I Need U Back」は、藤井 風初の全曲英語詞による9曲を収録した3枚目のスタジオアルバム『Prema』の収録曲。

なお、10月9日22時からは、NHK『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 ～いま、世界で～』が放送。アルバム完成までの3年に密着した本番組とMVを併せて楽しもう。

なお、藤井 風は現在、メキシコシティ、アトランタ、ヒューストン、オースティンをまわるノースアメリカツアーの真っ最中だ。

■番組情報

NHK総合『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 ～いま、世界で～』

10/09（木）22:00～22:45 ※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時配信・1週間見逃し配信

10/13（月・祝）24:35～25:20 ※再放送

出演：藤井 風

語り：仲野太賀

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

ALBUM『Prema』

■関連リンク

『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 ～いま、世界で～』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/an/musicsp/pl/series-tep-R6R5RGQNJZ/ep/M3JKJZP2JM

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com