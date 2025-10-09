万博イタリア館、クロージングセレモニー発表 内容＆ゲスト「スゴすぎる！」「このための布石か…!!」「え？」【概要・ゲスト】
大阪・関西万博のイタリアパビリオンは、9日までに公式SNSを更新し、閉幕日（10月13日）の「クロージングセレモニー」について明らかにした。
【動画】現地に行けなくても…万博イタリア館の内部公開 激レア展示が続々
「イタリア館では10月13日午前9時20分より、パビリオン正面のイタリア広場にて万博のクロージングセレモニーを開催いたします」と発表。
「当日は、ミラノ・コルティナ2026 冬季オリンピックおよびパラリンピックの聖火トーチ引き継ぎ式が行われます。式典には、聖火ランナーであり世界的元アスリートのカロリーナ・コストナー元選手、マルティナ・カイローニ元選手、そして日本の宮原知子元選手が登場します」と案内した。
さらに「イタリア館前には特設アイススケートリンクを設置し、10時30分より一般開放いたします」と予告し、「偉大なイタリア・スポーツの祭典を、ぜひお見逃しなく！」と呼びかけた。
これに対して「スゴすぎる！」「まさか来年のオリパラへ繋げるとは！」「トーチの展示はこのための布石か…!!」「え？アイススケート開放??」など、多数のコメント。
イタリア館は「アートは人生を再生する」をテーマに、世界的に貴重な展示やイベントを多数実施し、連日行列ができた。
6日には来場者へメッセージをつづった。「2025大阪・関西万博にお越しの皆さま、私たちの取り組みに対するご参加、温かいご声援、そして大きな関心を本当にありがとうございました。700を超えるイベントのすべてにおいて、皆さまの比類ないご来場と熱意を感じることができました。7時間を超える長い行列にもかかわらず、決してくじけることなく、足を運び、参加し、共にいてくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまこそ、あらゆるものを超えて勝利する文化の最も美しい証です。本当にありがとうございました」。
