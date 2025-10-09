¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡3Àï·×14ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤âºÇÂç¤Î·Ù²ü
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º8¡½2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î8Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Éé¤±¤ì¤Ðº£µ¨¤¬½ª¤ï¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¼ÂÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿´°¾¡¡£¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ê62¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë»ö¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤ËÄÌ»»109¾¡¤Î¥Î¥é¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢3²ó¤«¤é¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£º£µ¨12¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨3.20¤È¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ë»î¹ç¤òÂ÷¤·¤¿¡£¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÏºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ËÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬¶¯ÎÏ¤Ë±ç¸î¤¹¤ë¡£»Ø´ø´±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢4²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Îº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÆÃÂç¤Î±¦±Û¤¨Æ±ÅÀ¥½¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿»³ËÜ¤ò¹¶Î¬¤·¤¿°ìÂÇ¤ò¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢Â®µå¤òÂÔ¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤âºî¤ì¤¿¤·¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤¢¤Î°ìÈ¯¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬°ÂÄê´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤Ç5²ó¤ò1¼ºÅÀ¡£3²ó¤Î3ÆÀÅÀ°Ê¹ß¤Ï¹¥µ¡¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢8²ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢5°ÂÂÇ¤ò½¸¤á¡¢ÂÇ¼Ô9¿Í¹¶·â¤ÇÂçÎÌ5ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î°ìÈ¯¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¸»¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÉõ¤¸¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡2ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢3»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï14ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Î¥é¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¤¬·×5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Ù²ü´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤Ï¤¤¤ÄÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±°ÎÂç¤ÊÂÇ¼Ô¤À¡£¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤¬Èà¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡×¡£¶¯Å¨¤¬Ì²¤é¤»Â³¤±¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£