¡¡Ç¤¬¡È¶´¤Þ¤Ã¤¿¡É²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¹õÇ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥Ó ¥¿¥¥·¡¼¥ÉÃ»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤µ¤ó¡Ê@tavi_sapien_s¡Ë¡£Ç¤Î¥¿¥Ó¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¡á¥µ¥¤¥È¥¦¤¯¤ó¡ÊÀ¸¸å9¥«·î¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É·¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤ë!?¹õÇ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É
¡¡²èÁü¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ê¥ËÌ£¤«¤Ê¤¡¡©¥´¥ÞÌ£!?¡×¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î¡ÜÆ°Êª¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¤¤Î¤«Ã¯¤«ÏÀÊ¸½Ð¤·¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï5Ëü8000·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï10·î8Æü14»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ò¼èºà¡£¡Ö¥¿¥Ó¤Ï¾¯¤·¥·¥ã¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¦¤í¤¦¤í¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ä¤È¤¹¤°¤ËÃæ¤ËÆþ¤ê´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ó¤¯¤ó¤ò¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡Ø¤¤¤Á¤´¡Ù¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤ä¤ä¿Éíå¤ÊÂÐ±þ¤Î¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÍÍ»Ò¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë