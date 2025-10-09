自然現象を扱った１８４９年出版の書籍に描かれた「鬼火」の絵/Science & Society Picture Library/Getty Images

（ＣＮＮ）沼地や湿原に揺らめく青い炎は、何世紀にもわたり幽霊伝説の源泉となってきた。「ウィル・オ・ザ・ウィスプ」「ジャック・オ・ランタン」「死者の灯」「イグニス・ファトゥス（ラテン語で『愚かな火』）」などと呼ばれるこの世界的な現象には、背筋が凍るような歴史がある。しかし今、こうした「鬼火」の起源について科学的な説明が可能になるかもしれない。それは小さな稲妻であり、微小なメタンの気泡が発火することで起きる現象だという。

科学者たちは長年、鬼火の幽玄な輝きが、腐敗した有機物から放出されるガス中の化学反応に起因すると推測してきた。無臭・無色・高可燃性のメタンはそうしたガスの一つだ。沼地ガスの約３分の２はメタンで、酸素と反応すると酸化メタンが青紫色に発光する。ただし酸素中でメタンが自然発火するわけではない。

新たな研究によれば、この捉えどころのない鬼火は、帯電した水中のメタン気泡間で発生する「微小放電（マイクロライトニング）」の閃光（せんこう）によって引き起こされるという。９月２９日付の米科学アカデミー紀要（ＰＮＡＳ）に掲載された研究論文の著者らによると、複数のメタン気泡が酸化・結合する過程で、鬼火の不気味な光が生み出される。

「ここには逆説がある。火事が起きれば水で消火するが、小さな水滴が火事を引き起こすこともある」と、論文の上級著者で米カリフォルニア州スタンフォード大学教授のリチャード・ゼア博士は述べた。

研究チームは毎秒２万４０００フレームで撮影する高速カメラを用い、微小な帯電気泡の表面間で飛び交う電気の閃光を捉えた。ゼア氏はＣＮＮに対し、反対の電荷を持つ気泡が接触すると、負の電荷を持つ表面から正の電荷を持つ表面へ電子が飛び移り、火花を発生させると説明した。

「これが稲妻だ」とゼア氏。この稲妻自体は極めて小さいものだが、「あらゆる化学反応を引き起こすのに十分なエネルギーを持っている」。

実験室で稲妻を再現

鬼火の燃焼に関して、他の説明は精査に耐えないとゼア氏はＣＮＮに対して語った。昆虫の群れや、鳥が発光性菌類を運んでいるといった説はすぐに否定された。静電気が発生するには乾燥した環境が必要だが、湿地帯や水辺の生態系はこれに当てはまらない。

１７７６年にメタンを発見したイタリアの化学者・物理学者アレッサンドロ・ボルタは、稲妻が沼地のガス中のメタンに引火して鬼火が生じると提唱した。この時、ボルタは本人が思う以上に真実に近づいていた。

「彼（ボルタ）は空の稲妻を想定していた」とゼア氏は言う。「だが違う。実際にはマイクロライトニングだ」

ゼア氏ら研究者による先行研究では、直径１〜２０マイクロメートル（人間の髪の毛の太さより小さい）の帯電した水滴が、有機分子を形成するほど強力なマイクロライトニングを発生させることが示されていた。数十億年前には、このプロセスが地球最古の生命の構成要素を生み出した可能性もある。

新たな実験は水で満たされた容器内で行われた。微小な気泡（マイクロバブル）の発生装置がノズルを通じてメタン気泡を水中に送り込んだ。メタン気泡が水中に充満するにつれ、科学者たちは隣接する気泡の表面間で飛び交うマイクロライトニングの閃光を観察した。これは帯電した水滴を用いた過去の実験で観測されたマイクロライトニングと類似していた。

米ニュージャージー工科大学の物理化学者で化学・環境科学教授のアレクセイ・ハリゾフ博士はＣＮＮへのメールで「本論文は非常に興味深い仮説を提示し、それを裏付ける証拠をいくつか報告している」と述べた。

しかしハリゾフ氏によれば、この鬼火現象の説明には未解決の疑問が残るという。同氏は今回の研究には関与していない。

例えば、研究者たちの実験では純度の高い脱イオン水を使用したが、実際の沼地の水には有機・無機化合物が豊富に含まれていると、ハリゾフ氏は説明する。これらの化合物の中には電解質と呼ばれる塩類が含まれており、気泡間の電荷分離を抑制する可能性がある。

「脱イオン水は優れた絶縁体だが、通常の水はそうではない」「報告された現象は、脱イオン処理されていない水でも発生するのだろうか？」（ハリゾフ氏）

実験では気泡間にマイクロライトニングの存在が確認されたものの、沼地で見られるレベルの輝きは再現されなかった。それでもハリゾフ氏は「このプロセスは依然として非常に興味深い」と述べ、マイクロライトニングのさらなる研究が、海面で放出される微量ガスの酸化における役割を解明する可能性があると指摘した。これらのガスの一部は地球温暖化に関与している。

鬼火研究の先にあるもの

ゼア氏によれば、マイクロライトニングの利用は化学分野においてより持続可能な選択肢をもたらす可能性がある。

マイクロライトニングの応用例として、大気中のメタンを削減する化学反応の誘発が考えられる。メタンは二酸化炭素に次いで豊富な温室効果ガスで、世界の温室効果ガス排出量の約１１％を占める。熱を閉じ込める能力は二酸化炭素より約２８％高い。

「問題は、これを本当にスケールアップして商業・産業レベルにできるかどうかだ」とゼア氏は問いかける。「それが私の研究課題だ」