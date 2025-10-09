地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2-8で敗れた。8回にクレイトン・カーショー投手が5失点（自責4）と炎上。本拠地に起きた“異変”が話題となっている。

1-3で迎えた5回。4番手で登板したカーショーは先頭のリアルミュートにソロ弾を許すと、死球と味方の失策、犠打で1死二、三塁に。ターナーに2点適時打を許すと、続くシュワーバーにこの日2発目を被弾。一気に1-8とリードを広げられた。スタンドでは席を立って帰り支度を始めるファンの姿が多数。途端にバックネット裏もガラガラになった。

NHK総合でも中継された一戦。突然ガラガラになった球場に、ネット上の日本のファンからは「ガラガラで草 わっかりやすいなー笑」「バックネット裏って高い席なんだろうが、高い席て逆に熱いファンは案外多くないんだろうな。ガラガラだ」「スタジアムはガラガラそして静かすぎ」「相変わらず渋滞避けて帰宅が激早のドジャースファン、、、」「ドジャースファン帰宅www」などの声が上がった。

第4戦は9日（同10日）にドジャースタジアムで行われる。



（THE ANSWER編集部）