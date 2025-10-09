本拠地で地区シリーズ第3戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打でチームも2-8で敗れ通算2勝1敗となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督が大谷の不振に言及した。

7回の第4打席は飛距離362フィート（約110.3メートル）の大飛球を打つも左飛。MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」によると、大リーグの30球場中4球場で本塁打になっていた当たりで、フィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークでは柵越えだった。

この日は5打数無安打。9月30日（同10月1日）のレッズとのWCS初戦は2本塁打を放ったが、地区シリーズでは14打数1安打と抑えられている。

米専門メディア「ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」公式YouTubeチャンネルが、試合後のロバーツ監督の会見映像を公開。記者から、「なぜショウヘイはこのシリーズでこれほど打撃に苦しんでいると考えるか？ 彼が対戦した左投手の数や、彼らがしてくる攻め方も一因か？」と質問されると、こう答えた。

「左投手というのも一因だと思う。しかし、単に彼の判断が良くないだけだ。内角や外角のボール球に手を出しており、甘い球を打つチャンスを自ら潰している。少し迷いがあるように思うが、スイングすべきかの判断が、今あるべきレベルに達していない。スイングの判断だ」

第4戦は9日（同10日）にドジャースタジアムで行われる。



（THE ANSWER編集部）