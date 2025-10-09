Amazonがプライム会員向けのセール「プライム感謝祭」を開催中。多くのガジェットや家電がセール価格で販売されています。10月10日の23時59分までなので、ほしいものがある人は早めにカートに入れましょう。

セールの中には人気のアップル製品もあります。注目は「AirPods 4」です。

最新のAirPodsが最大5000円オフ

AirPods 4は2024年9月に発売された完全ワイヤレスイヤホンです。「Pro」が付かない製品としては最新モデルにあたります。そんな最新製品が17％オフで販売されています。

↑AirPods 4。

イヤホンにH2チップを搭載し、オーディオと通話品質が向上。また充電ケースが前世代のモデルよりも体積比で10％以上小さくなっています。そのうえで、バッテリーは最大30時間（充電ケース併用）の再生時間とロングバッテリーをそなえています。

アクティブノイズ キャンセリング搭載のモデルは5,000円オフの24,800円（税込）、アクティブノイズ キャンセリングが搭載されていないモデルは3700円オフの18,100円（税込）です。

完全ワイヤレスイヤホンとして買って損はしない製品が、オトクに買えるチャンスです。イヤホンがほしいけど何を選んだらいいのか……と悩んでいる人はとりあえず買っておいて間違いはないでしょう。

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定 Apple(アップル) \20,919 （2025/10/09 13:41時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 Apple(アップル) \28,596 （2025/10/09 13:44時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

