AirPods 4が17％オフ！ プライム感謝祭でセール中だからイヤホン選びに悩んでたらとりあえず買いましょう
Amazonがプライム会員向けのセール「プライム感謝祭」を開催中。多くのガジェットや家電がセール価格で販売されています。10月10日の23時59分までなので、ほしいものがある人は早めにカートに入れましょう。
セールの中には人気のアップル製品もあります。注目は「AirPods 4」です。
最新のAirPodsが最大5000円オフ
AirPods 4は2024年9月に発売された完全ワイヤレスイヤホンです。「Pro」が付かない製品としては最新モデルにあたります。そんな最新製品が17％オフで販売されています。
イヤホンにH2チップを搭載し、オーディオと通話品質が向上。また充電ケースが前世代のモデルよりも体積比で10％以上小さくなっています。そのうえで、バッテリーは最大30時間（充電ケース併用）の再生時間とロングバッテリーをそなえています。
アクティブノイズ キャンセリング搭載のモデルは5,000円オフの24,800円（税込）、アクティブノイズ キャンセリングが搭載されていないモデルは3700円オフの18,100円（税込）です。
完全ワイヤレスイヤホンとして買って損はしない製品が、オトクに買えるチャンスです。イヤホンがほしいけど何を選んだらいいのか……と悩んでいる人はとりあえず買っておいて間違いはないでしょう。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
