¥¹¥³¥Ã¥È¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡Ö´°Á´¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ¡Ä¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¡×¤Ç³°¤ì¤ë
23¥»¡¼¥Ö¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤â¡Ä¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ10²ó¤ÏMLBºÇÂ¿
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 8¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ËÇÔÀï¸å¡¢²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤Ïº£µ¨¤«¤é4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï16ÅÐÈÄ¤Ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.92¤ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿23¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤â¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤Î10²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè3Àï¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¥Ê¥·¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤é¤º¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥Ê¡¼¡Ê¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æüµå¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤È¡ÊÍýÍ³¤¬¡ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Êº£Æü¤Ï¡Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´°Á´¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë