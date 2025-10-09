¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤«¤Û¡õ¤æ¤¦¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡¢È¾Ç¯µÇ°Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/09¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇÈËÌ²ÌÊæ¡Ê¤«¤Û¡Ë¤¬¡¢10·î8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎºäÀîÍµÂç¡Ê¤æ¤¦¤¿¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÇ°Æü2S
¤«¤Û¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯µÇ°Æü¤Ë¤æ¤¦¤¿¤¯¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤È¶¦¤Ë²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¤æ¤¦¤¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤æ¤¦¤¿¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ð¤ì¤Ð¤ì¤Ç¤·¤¿¡Ä¾Ð¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤æ¤¦¤¿¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¼¡¤³¤½¤Ï´°àú¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤«¤Û¤È¤æ¤¦¤¿¤Ï¡ÖSeason6¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤«¤Û¡õ¤æ¤¦¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡¢È¾Ç¯µÇ°Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×
