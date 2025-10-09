むくえな・えなぴ、ドバイ旅行で水着姿披露 民族衣装も「スタイルいい」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】2人組YouTuber・むくえなのえなぴが10月8日、自身のInstagramを更新。ドバイ旅行での水着姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、ドバイでキャミ水着姿披露
9月25日に「おかま三銃士のドバイ旅行日記スタート」とドバイを訪れていることを報告していたえなぴ。美しいデコルテが際立つ黒い水着ショットを2枚投稿しており、透き通る水面に浮かびながらリラックスした1枚では、すらりと色白な脚も見えている。また他にも、モデルのとうあらとともに白の衣装をまとった写真など、ドバイ旅行を楽しむ姿も投稿しており「砂漠のツアーノリノリでこの洋服着たけど周りに着てる人1人もいなかったなあ」とも綴っている。
この投稿に、ファンからは「黒水着すてき」「水着も民族衣装も似合う」「スタイルいい」「ドバイ楽しそう」「色白で美しい」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人YouTuber、ドバイでキャミ水着姿披露
◆えなぴ、ドバイで水着姿披露
9月25日に「おかま三銃士のドバイ旅行日記スタート」とドバイを訪れていることを報告していたえなぴ。美しいデコルテが際立つ黒い水着ショットを2枚投稿しており、透き通る水面に浮かびながらリラックスした1枚では、すらりと色白な脚も見えている。また他にも、モデルのとうあらとともに白の衣装をまとった写真など、ドバイ旅行を楽しむ姿も投稿しており「砂漠のツアーノリノリでこの洋服着たけど周りに着てる人1人もいなかったなあ」とも綴っている。
◆えなぴの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒水着すてき」「水着も民族衣装も似合う」「スタイルいい」「ドバイ楽しそう」「色白で美しい」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】