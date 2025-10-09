ドラマ「40までに」風間俊介・庄司浩平・平子祐希、Xのやりとり話題「オフショット希望」「曲と言葉のチョイスが天才的」喜びの声
【モデルプレス＝2025/10/09】俳優の風間俊介が10月8日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。テレビ東京系「40までにしたい10のこと」で共演した俳優の庄司浩平、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希とのやりとりが話題を呼んでいる。
【写真】「40までに」風間俊介＆庄司浩平密着オフショ
この日、風間は「AIスピーカーに『ドリカムかけて』って言ったら、『まぁ、そうなるよねぇ』的なラインナップだった。違うのよ、分かるけど違うのよ。今日は気分的にスーパーヒットソングの羅列じゃないのよ」と日常のエピソードを紹介し「自分でプレイリスト即興で作りました。それでは聴いてください。1曲目、『TORIDGE＆LISBAH』」と自らが作成したDREAMS COME TRUEのプレイリストを紹介した。
この投稿に、平子が「じゃあ『あなたにサラダ』も入るじゃんか」と反応したことを機に、風間との楽しげなやりとりがスタート。風間が「はい、入ってます。平子さんとは、旨い酒が飲めそうです。（in高円寺）」と返すと、平子は「デカいやつともスケジュール合わせNight」と親しみを込めて“デカイやつ”と称し、身長185cmの庄司のことも話題に。続く平子の粋な投稿に、風間は「平子さんの返しが天才過ぎて、震えてます。笑」「そして、ずっと庄司くんが『デカいやつ』って呼ばれてるの、ジワジワきます。笑」などとコメントし、途中には、庄司がDREAMS COME TRUEの楽曲「決戦は金曜日」と飲み会の日取りをかけたのか「決戦は金曜日ですな」と2人の会話に参加した。
粋な返しをした庄司に、平子は「やかましいわ。近付いて近付いて押し出すぞ」、風間は「庄司くんそろそろ、名曲『きづいてよ』をかけるところでした。高円寺の夜がだんだん待ち遠しくなりますね。 強大な力が生まれてますね」とさらに粋な言葉を返し、仲の良い雰囲気を感じさせるやりとりを繰り広げた。
ドラマの放送終了後にはロスの声が相次いだこともあって、今回の風間、平子、庄司による仲睦まじいやりとりは話題を呼び、ファンからは「曲と言葉のチョイスが天才的」「3人とも面白すぎる」「イチャイチャが続いてる」「高円寺飲み会実現してほしい」「オフショット希望！」「このまま続編もお願いします」などと反響が相次いでいる。
9月19日に最終回を迎えた本作は、40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語。雀の同期であり友人・黒木啓介を平子が演じていた。（modelpress編集部）
◆風間俊介・庄司浩平・平子祐希のやりとりが話題
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
9月19日に最終回を迎えた本作は、40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語。雀の同期であり友人・黒木啓介を平子が演じていた。（modelpress編集部）
