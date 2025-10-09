黒より“上品”に見えるかも！【GU】大人が似合う♡「ネイビーアイテム」

知的で凛とした雰囲気を演出できる「ネイビーアイテム」は、黒よりも上品に見えるかも。今回は【GU（ジーユー）】から、大人に似合いそうな「ネイビーアイテム」をピックアップ。エレガントなムードをまとえそうな半袖ニットカーデと、休日にもお仕事にも活躍しそうなきちんと見えパンツは、ミドル世代のワードローブの一軍になるかも。

旬のクラシカルスタイルを楽しめるケーブルカーデ

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン（半袖）」\1,990（税込）

ゴールドカラーのメタルボタンがキラリと光り、リュクスなムードを演出。ケーブル編みとの組み合わせがレトロっぽ可愛くて、エレガントな雰囲気も醸し出してくれそうです。スッキリと着こなせそうなシルエットとショート丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそう。

今の時期にぴったりな大人フェミニンコーデ

ネイビーとベージュは、ベージュの柔らかさを引き締め、上品さや落ち着き感を高め合う、相性バッチリの組み合わせ。半袖で涼しく過ごせそうで、ニットであたたかみも感じられるため、残暑が厳しい秋口にぴったりです。フレアスカートでフェミニンに振れば、大人可愛い着こなしが完成しそう。

穿き心地もお手入れも楽！ オンオフ使えるタックワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

2タック入りのワイドシルエットとセンタープレス入りで、気になる部分をカバーしながらスタイルアップも狙えるワイドパンツ。ストレッチのきいた素材と後ろウエストゴム仕様で楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。「お手入れが簡単なイージーケア機能付き」（公式オンラインストアより）なので、オンにもオフにも毎日のコーデに大活躍しそうです。

大人に似合う最旬パンツコーデ

シアートップスにフェザー素材のビスチェをレイヤードして、トレンド感たっぷりに。甘いディテールのアイテムも、キリッと端正な印象を与えてくれそうなネイビーパンツを合わせることで、ミドル世代に似合う着こなしに。シックな配色が上品さもアップさせてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i