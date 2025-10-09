

大泉洋、いきものがかり

「SONGS いきものがかり」が、10月16日午後10からNHK総合で放送される。

【写真】「SONGS いきものがかり」収録の模様

来年デビュー20周年を迎える、いきものがかりが登場。今年、SNSで注目を集めた「コイスルオトメ」がリバイバルヒットするなど、20年の時を経てもなお幅広い世代から愛され続けている。

そこで今回の「SONGS」は「なぜ、いきものがかりは愛され続けるのか？」をテーマに 2人と親交の深い先輩後輩アーティストとのエピソードをひも解きながら2人の魅力に迫っていく。

小田和正や玉置浩二といった大先輩アーティストとの貴重なコラボレーションシーンを映像で振り返り、舞台裏でのエピソードや意外な交流が明らかに。さらに、いきものがかりの「じょいふる」をカバーしたことのあるアイナ・ジ・エンド、いきものがかりのファンでライブにも通っているという漫画家の原泰久が、いきものがかりの魅力をVTRで語っていく。

近年、楽曲制作でもコラボレーションしたハンバート ハンバートはスタジオに登場。

制作時のエピソードやハンバートハンバートから見た、いきものがかり2人の魅力を語っていく。ハンバート ハンバートは放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」主題歌「笑ったり転んだり」をピアノ弾き語りのスペシャルバージョンで披露する。

いきものがかりは連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」の主題歌に加えて、10月から放送中のアニメ「キングダム」主題歌「生きて、燦々」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。■番組情報「SONGS いきものがかり」 放送予定【放送】 10月16日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 10月21日(火) 午前 0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出演】 いきものがかり ハンバート ハンバート 大泉洋【VTRコメントゲスト】 アイナ・ジ・エンド 原 泰久（漫画「キングダム」作者）【歌唱曲】 「ありがとう」「生きて、燦々」「笑ったり転んだり（ハンバート ハンバート）」