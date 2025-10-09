2025年10月29日（水）、ディズニー作品からインスピレーションを得たスイーツブランド『PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）』が、大丸東京店にオープンします！

物語のワンシーンをスイーツで表現し、“食べるディズニー・ストーリー”をテーマに展開される新感覚のスイーツブランドです☆

大丸東京店 ディズニー「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」

オープン：2025年10月29日(水)

店舗名：PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル） 大丸東京店

営業時間：10:00〜20:00

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店１F 食品フロアほっぺタウン

『PATISSERIE ANNIVEL』は、「愛」「友情」など、ディズニー作品に込められたメッセージをスイーツという形で表現した新ブランド。

ケーキや焼き菓子には、それぞれのストーリーにちなんだテーマが込められており、味わいだけでなく、物語に思いを重ねながら楽しめるのが特徴です。

ディズニーが描いてきた数々の感動的なシーンが、美しく、そして美味しいスイーツとして目の前に現れるという、まさに“没入型”のスイーツ体験が待っています。

『PATISSERIE ANNIVEL』は、株式会社大丸松坂屋百貨店と、スイーツブランドの企画運営を手がける株式会社MON・CREVEによるジョイントベンチャー「株式会社ANNIVEL」によって誕生。

2025年7月に設立されたばかりの新会社が挑む、新たなスイーツブランドとして注目を集めています。

PATISSERIE ANNIVELがお届けする3つの魅力

PATISSERIE ANNIVELの魅力のひとつは「心ときめく物語を“味わう” 新体験」が楽しめること。

ディズニー・ストーリー作品のワンシーンを再現したケーキや焼き菓子までケーキに込められたメッセージに想いを重ね、物語と共に”味わう”体験が提供されます。

2つ目は、記念日を彩る多彩なラインナップ。

誕生日や記念日、自分へのご褒美など、人生のさまざまな瞬間に寄り添うスイーツやシーズナルスイーツが登場するなど、バリエーション豊かなスイーツが取り揃えられています。

3つ目は、上質な味わいと高い技術。

厳選素材とクオリティの高いデコレーションを施す技術で仕上げた本格派スイーツで、大人が満足できるひとときが届けられます。

アニバーサリーケーキ（全4種）

誕生日や記念日にふさわしい特別感あふれるホールケーキは、一つひとつ丹精込めて手作り。

ディズニー作品の世界観が、華やかなデザインと香りまで楽しめる味わいで表現されています。

さらに、ケーキに込められたあのワンシーンを1枚のコレクションカードとして封入。

深い感動と“Happy End”の余韻を残すディズニーの物語性にご自身の想いやメッセージを重ね、物語と共に味わうことができます。

※オンライン優先にて予約受付をします

『眠れる森の美女』 Rose du Sommeil／ベリー＆ライチとバニラのホワイトショコラムース

サイズ：直径12cm

価格：7,020円（税込）

オンライン予約優先

テーマ：「眠れる森の美女」より、眠りから目覚めるその愛の物語

メッセージ：「愛は呪いを超えて─ 眠りから⽬覚めるその瞬間に。」

『眠れる森の美女』をイメージし、“静かな眠り”と“愛による目覚め”を表現したベリー＆ライチとバニラのホワイトショコラムース。

薔薇の華やかさとラベンダーのやさしい香りで、永遠の眠りと真実の愛の象徴がケーキに込められています。

コレクションカードには『眠れる森の美女』の思い出深いワンシーンが使用されています。

『アナと雪の女王』 Deux Cœurs de Neige／ハーブ香るピーチのホワイトショコラムース

サイズ：直径12cm

価格：6,480円（税込）

オンライン予約優先

テーマ：「アナと雪の女王」より、姉妹の絆と愛の物語

メッセージ：「冷たさの奥にあるやさしさを── 姉妹の絆のように、⼼を温めるひとときを。」

『アナと雪の女王』をイメージし「姉妹の絆」を表現したハーブ香るピーチのホワイトショコラムース。

「エルサ」の冷たい氷を思わせるブルーのムースと、「アナ」の温かい愛を思わせるピーチの彩りで、相反する想いが重なる瞬間が描かれています。

コレクションカードには、2人の強い絆を感じさせる名場面が使用されています。

『白雪姫』 Pomme de Vérité／スパイス香るりんごとチーズババロアケーキ

サイズ：直径12cm

価格：7,020円（税込）

オンライン予約優先

テーマ：真実の愛と毒リンゴのモチーフ

メッセージ：「どんな暗闇も、真実の愛があれば光に変わる── あなたの⼼に新しい物語が開きますように。」

『白雪姫』を象徴するりんごをテーマに、純真さと毒リンゴの誘惑を表現した、スパイス香るりんごとチーズババロアケーキ。

スパイス香るりんごのババロアに「運命を変える一口」を重ねた、真実の愛のケーキです。

コレクションカードには、「魔女」から毒りんごを受け取る「白雪姫」のシーンが落とし込まれています。

『アラジン』 Voyage Enchanté／魔法仕掛けのピスタチオのオリエンタル風ムース

サイズ：直径12cm

価格：7,020円（税込）

オンライン予約優先

テーマ：「アラジン」の魔法の絨毯やエキゾチックな世界観

メッセージ：「勇気を持って⼀歩を踏み出せば、新しい景⾊が広がる── 魔法の絨毯の旅のように、奇跡が訪れますように。」

『アラジン』の舞台である”アグラバーの雰囲気”と”新しい世界”を表現した魔法仕掛けのピスタチオのオリエンタル風ムース。

鮮やかな色彩とエキゾチックな香りを重ね、食べ進めるほど広がる味わいで、まるで魔法の絨毯に乗ったような旅が始まります。

魔法のじゅうたんに乗る「アラジン」と「ジャスミン」の幻想的なコレクションカード付きです。

パルフェ（全3種）

透明なグラスに重ねた層で作品の世界観を表現したパルフェ。

見た目にも華やかで、特別なひとときを演出します。

『チップ＆デール』 Trésor d’Automne／洋梨とベリーのミルクティーパルフェ

サイズ：直径7.6cm

価格：1,296円（税込）

店頭販売のみ

テーマ：秋の果実の宝物を探す冒険

メッセージ：「小さな発見が、心を温める秋の宝物になりますように。」

「チップとデール」をイメージし、秋の森の宝物を閉じ込めたパルフェ。

洋梨の甘み、キャラメルの深み、ベリーの酸味を重ね、移ろう秋の景色のように豊かで心温まる時間を演出します。

『おしゃれキャット（マリー）』 Fleur de Chat／ベリーチーズとブラマンジェのパルフェ

サイズ：直径7.6cm

価格：1,296円（税込）

店頭販売のみ

テーマ：マリーらしい上品さと甘さを表現

メッセージ：「女の子は誰でもレディになれる。このケーキが、あなたらしさをもっと輝かせますように。」

『おしゃれキャット』の「マリー」をイメージしたピンクのパルフェ。

ベリーの華やかさとミルクティープリンのやさしさを重ねた、上品さと愛らしさを一度に楽しめるパルフェです。

『ふしぎの国のアリス』 Temps Merveilleux／カシスとグレープフルーツのブラック＆ホワイトパルフェ

サイズ：直径7.6cm

価格：1,296円（税込）

店頭販売のみ

テーマ：「白うさぎ」の懐中時計をイメージ

メッセージ：「忘れかけた好奇心が扉を開く。──ここからふしぎの国の物語が始まります。」

『ふしぎの国のアリス』の物語の始まり告げる、「白うさぎ」の懐中時計をイメージしたパルフェ。

白と黒の層にカシスやグレープフルーツを重ね、鼓動のようなコントラストで胸を高鳴らす“好奇心”が表現されています。

焼き菓子

日常の小さな「ありがとう」を伝える際や、大切な記念日の贈り物にもぴったりな焼き菓子。

開けた瞬間に笑顔が広がる、心温まる焼き菓子が用意されています。

『ミッキー＆ミニー』 Galette au Annivel／フルーツガレット

価格：

5枚入：1,944円（税込）

10枚入：3,888円（税込）

16枚入：6,220円（税込）

20枚入：7,776円（税込）

店頭＆オンライン販売

テーマ：「ミッキーとミニーの出会い」の象徴的な一枚

メッセージ：「もし出会えたらと心の中でそっと願って。――あなたにきっと、しあわせが舞い降りますように。」

発酵バター香る生地にフルーツを重ねた特別なガレット。

なかには「ミッキーマウス」のモチーフに出会える一枚が！

小さな奇跡のように幸運を届ける一品です。

『バンビ』 Story Collection／フロランタン

内容量：12枚入

価格：2,592円（税込）

店頭＆オンラインにて販売

テーマ：バンビと森の仲間たちの心温まる物語

メッセージ：「愛は決して終わらない歌。──自然のやさしさと共に、心満たすひとときを。」

ディズニーの名作『バンビ』をテーマにしたブック型缶。

森の仲間や自然の美しさを描いたパッケージに、香ばしいフロランタンを詰め合わせた、物語を開くように楽しめる一品です。

『シーズナルクッキー／ミッキー＆ミニー』 Holiday Magic／ピスタチオ＆クランベリークッキー

内容量：6枚入

価格：1,080円（税込）

店頭＆オンラインにて販売

季節限定

テーマ：冬の魔法のひとときを感じる味わい

メッセージ：「寄り添うだけで心が踊る、冬だけの魔法のひとときを。」

季節限定で変わりゆくシーズナルクッキーもラインナップ。

「ミッキー＆ミニー」とのホリデーをイメージした、ピスタチオのコクとクランベリーの甘酸っぱさが重なる味わいに仕立てられています。

紅茶

スイーツと一緒に楽しめる、香り高いオリジナルブレンドの紅茶をラインナップ。

ティータイムをより豊かに、特別なひとときに演出します。

『ふしぎの国のアリス』 MAD TEA PARTY BLEND／キャラメル＆ベルガモット＆マスカット風味のフレーバードティー

容量：10個入

価格：2,376円（税込）

店頭＆オンラインにて販売

テーマ：アリスの奇想天外なティーパーティーの世界観

メッセージ：「ふと笑顔になれる、魔法のティータイムになりますように。」

『ふしぎの国のアリス』の風変わりなお茶会をイメージしたブレンドティー。

ベルガモットの爽やかな香りに、キャラメルの甘みとマスカットの清々しさを重ねたアールグレイです。

『眠れる森の美女』 SWEET DREAMS BLEND／バニラ＆ストロベリー香るカモミールティー

容量：10個入

価格：2,376円（税込）

店頭＆オンラインにて販売

テーマ：眠りの魔法と優しい夢のような香り

メッセージ：「魔法の眠りに心をゆだねるように、そっと優雅な時間が流れますように。」

『眠れる森の美女』をイメージしたブレンドティー。

甘いバニラとストロベリーの香りに、カモミールとラベンダーをブレンドし、華やかに仕上げたリラックスタイムにぴったりの紅茶です。

PATISSERIE ANNIVEL ブランドストーリー

大切な人の誕生日、家族の記念日、自分へのご褒美、感謝を伝える日…。​

“おめでとう”と”ありがとう！”を届ける特別な日。​

深い感動と“Happy End”の余韻を残す、ディズニーの物語。​

その世界観とともに、あなたの”想い”をケーキに込めて贈りませんか？​

それはただの贈り物ではなく、心を繋ぐ魔法のひととき。​

PATISSERIE ANNIVEL は、愛と感謝を届ける特別な“物語”をあなたと一緒に創ります。

ケーキに込められたメッセージに想いを重ね、ディズニーの物語を味わう、新体験のスイーツブランド。

大丸東京店に2025年10月29日にオープンする「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」の紹介でした。

© Disney

