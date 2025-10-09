¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±¤¬£³²ó£·¼ºÅÀ¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÇÉ¸¯¤«¤éÉüµ¢¸å½éÅÐÈÄ¤â·ë²Ì»Ä¤»¤º
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê£¹Æü¡¦Æî¶¿¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¤¬À¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¡££³²ó£·¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÎÓ¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Â³¤¯£²²ó¤â£²»à»°ÎÝ¤«¤éºØÆ£¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££³²ó¤ÏºØÆ£¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ë£²ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£µÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£´²ó¤«¤é¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦À¾Àî¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï£²£²Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì±¦ÏÓ¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï£¶·î¾å½Ü¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢£¹·îËö¤ÎÇÉ¸¯½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Æ£±£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬µð¿ÍÉüµ¢¸å½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£