藤井 風、アルバム『Prema』から「I Need U Back」MVを今夜9時にプレミア公開 NHK密着番組も続けてオンエアに
藤井 風が、3rdアルバム『Prema』（9月5日発売）収録曲「I Need U Back」のミュージックビデオを、きょう9日午後9時よりYouTubeにてプレミア公開する。
【写真】なじみすぎ…メキシコで楽しそうな様子を見せる藤井 風
「I Need U Back」は1980年代風のサウンドで構築されたダンサブルなナンバー。同曲のミュージックビデオがどんな内容になっているのか、期待が膨らむ。
また、午後10時からは、NHK総合『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜』が放送される。アルバム完成までの3年間に密着した内容となっており、語りは俳優の仲野太賀が担当する。貴重な映像の数々で構成された番組となっており、こちらも話題を集めそうだ。
現在、藤井はメキシコシティ、アトランタ、ヒューストン、オースティンを巡る北米ツアー『FUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025』を開催中。グローバルな活動の中で届けられる新たなミュージックビデオと番組に注目が集まる。
