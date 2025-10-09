今回ご紹介するのは、子猫を愛してやまないシベリアンハスキーさんの一幕。

話題となっている投稿は記事執筆時点で279万回再生を突破し、「可愛すぎて涙出てきた」「キュン死しました」「一生懸命探してる姿がたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫と一緒に寝るハスキー犬→起きた瞬間『子猫がいない、家出した』と勘違いして…『必死すぎる光景』】

子猫を溺愛するハスキー犬

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、スコティッシュフォールドの子猫のじゅんちゃんと暮らしています。この日は、3匹が一緒にお昼寝していたそうです。3匹は、血のつながった家族のように仲良し！くっつきあって寝る姿から、絆が伝わります…。

しかし、はっちゃんときゅうちゃんが目覚めると、じゅんちゃんがいなくなっていました。子猫を溺愛してやまないはっちゃんは、気が気ではありません。「じゅんちゃんがいなくなっちゃった」と言わんばかりに、困惑の表情を浮かべていたそうです。

必死すぎる光景にホッコリ♡

はっちゃんは、じゅんちゃんを捜索することにしました。階段を登って2階に行ったり、テレビの裏を見てみたり…。必死に探し回っていたところ、なにやら鈴の音が…。実はじゅんちゃんは鈴付きの首輪を付けています。はっちゃんときゅうちゃんは、立ち止まって耳をすませたそうです。

すると、じゅんちゃんはテレビの裏からひょっこり出てきたのだとか！子猫とはいえ、かくれんぼが得意なのかもしれません…！じゅんちゃんの無事が分かって、安堵の笑顔を浮かべたというはっちゃんなのでした♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「生きた心地しなかったんだろうね」「はっちゃん捜索おつかれさま」「親子みたいに仲がよくて癒される…」などさまざまなコメントが寄せられました。

新しい仲間が増えて…

現在は、じゅんちゃんも立派な成猫になったそう。そして、子猫の茶太郎ちゃんが家族に仲間入りしたそうです。茶太郎ちゃんもかくれんぼが得意で、3匹の目を盗んで姿を消してしまうことがあるとか。

茶太郎ちゃんがいなくなると、まず立ち上がるのはじゅんちゃんだそう。じゅんちゃんがはっちゃんを起こして、みんなで捜索するのだといいます。末っ子を大切にする精神が、はっちゃんから受け継がれているのかもしれませんね。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、4匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。