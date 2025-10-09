自民党の高市早苗新総裁の下、広報本部長に起用された鈴木貴子衆院議員が発信したハッシュタグ「＃支持率上げてやる」が話題を呼んでいる。

騒動の発端は７日午後、ネットの生中継で高市氏の取材対応を待つ報道陣の中から「支持率下げてやる」「支持率下げる写真しか出さないぞ」との発言の音声が収録され、ＳＮＳで拡散されたこと。鈴木氏は８日に自身のＸ（旧ツイッター）で騒動に触れ「仮に冗談であったとしても放送の不偏不党、政治的に公平であること、を鑑みると非常に残念な発言です。発言された者/社を特定することもありませんが、今回の事案でその発言をされた方はもとより、周りで聞いていた方、笑っていた方もきっと何か思うところがあるのでは、と思います」とコメント。「引き続き信頼回復、党勢拡大に向けて党一丸となって全力を尽くしてまいります。＃支持率上げてやる ＃支持率上げる写真あったら欲しい」と投稿した。

「＃支持率上げてやる」「＃支持率上げる写真あったら欲しい」のハッシュタグを付けた投稿では「粋な返しですね」「この人、面白い」「推すよ」などの声が上がっている。鈴木氏は鈴木宗男氏の長女。カナダ・オンタリオ州のトレント大を卒業後、２００９年にＮＨＫに入局。長野放送局でディレクターを務めた。２６歳だった１２年の衆院選で初めて立候補し落選したが、翌年、辞職者が出たため繰り上げ当選。当選５回。