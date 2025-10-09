西武は9日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表した。来年1月1日付で異動となるが、秋季練習から順次、新たな職制で務めていくとしている。

2年目の西口文也監督（53）の下、今季は2軍野手コーチだった黒田哲史氏（50）が1軍の内野守備・走塁コーチへ、1軍の内野守備・走塁コーチだった大引啓次氏（41）が2軍野手コーチへ配置転換。2軍野手コーチだった辻竜太郎氏（49）が同野手チーフコーチへ昇格する。また、昨季限りで現役引退し、球団スタッフだった岡田雅利氏（36）が新たに3軍野手コーチに就任する。背番号は92。

コーチングスタッフは以下のとおり。

【1軍】西口文也監督、鳥越裕介ヘッドコーチ、豊田清投手チーフコーチ、大石達也投手コーチ、中田祥多バッテリーコーチ、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ、立花義家打撃コーチ、黒田哲史内野守備・走塁コーチ、熊代聖人外野守備・走塁コーチ

【ファーム】小関竜也ファーム監督、土肥義弘ファーム投手チーフコーチ、渡辺智男ファーム投手コーチ、青木勇人ファーム投手コーチ、榎田大樹ファーム徒手コーチ、辻竜太郎2軍野手チーフコーチ、野田浩輔2軍野手コーチ、赤田将吾2軍野手コーチ、大島裕行2軍野手コーチ、大引啓次2軍野手コーチ、青木智史3軍チーフコーチ、田辺徳雄3軍野手コーチ、鬼崎裕司3軍野手コーチ、木村文紀3軍野手コーチ、岡田雅利3軍野手コーチ