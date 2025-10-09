お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が8日深夜放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿27 プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）で、ゲスト出演した元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹（57）に“クレーム”をつける場面があった。

この日は、石川県での1泊2日旅。お笑いタレント東野幸治の知り合いが同地で旅館を経営しており、その「お宿のオススメ」という野生のイルカとシュノーケリングできるスポットを目指し、一行は金沢駅に集合した。

東野が「今から移動してイルカと一緒に泳ごうっていう」と説明すると、蛍原は「僕も一緒に？」と質問。「ちょっとごめんなさいね、スタッフの皆さんも含めて」と何やら言いたげな蛍原は「イルカは僕かわいいと思うし見たいと思うけど、海とか船とか、正直苦手なんですよ。怖いねん、なんか」と打ち明けた。

意外な様子の一同に、蛍原は「旅猿、ちょっと疑うね」と不満顔。岩手県久慈市で朝ドラ「あまちゃん」のロケ地巡りをした以前の出演回を振り返り、「ウソ情報が流れてる」と蛍原。「僕が“あまちゃんにめちゃめちゃハマってる”っていうので呼んでもらったけど、1回も見たことないから」と回想。「ほんで今回も海・船苦手っていうので、スタッフもそのへんの情報なり、マジで…」とぶちまけた。

これに岡村は「誤情報はあったかも分からへんけど、行ってみたら」と気分が変わる可能性を説きつつ、「ただコレ、天気大丈夫なんですか？」と心配すると、空を見上げた蛍原は「思いっきり下も濡れてて、“雨上がり”って言葉にビクッとするから、あんまりそういうのは」と自虐。岡村が「イルカの中にアノ人が混じってるんちゃう？」と茶化すと、蛍原は「なんやかんや言うて、好きやなぁ宮迫のこと」と笑った。

その後、朝食をとることになり、蛍原が「パン好き」という情報をもとに、パンのおいしい店をスタッフが案内すると、「やっぱり考えてくれてることもあるんですね。ちょっと言い過ぎましたけども」と機嫌を直した蛍原。しかし「お魚定食みたいなんを考えてたわ」という岡村に、東野が「お魚は、舟盛りもそこのお宿が有名で、たぶん凄いのが」と補足。これに蛍原が「まあ、お刺身、食べないですけどね」と明かすと、一同は絶句。岡村は「難しいタレントになったな。あっちのほうが難しかったのに」と、蛍原の元相方・宮迫博之を再びイジっていた。