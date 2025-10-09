◆プロボクシング ▽ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦 同級７位・中野幹士―同級５位ライース・アリーム（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦するＷＢＣ世界同級王座決定戦が行われる「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ１４」（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の追加対戦カードが９日、発表された。

ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦で、同級７位・中野幹士（３０）＝帝拳＝が同級５位で元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王座のライース・アリーム（３５）＝米国＝と対戦する。勝者は、王者アンジェロ・レオ（３１）＝米国＝への挑戦権を獲得する。

戦績は中野が１４戦全勝（１３ＫＯ）、アリームが２２勝（１２ＫＯ）１敗、レオが２５勝（１２ＫＯ）１敗。

「マノス・デ・アセロ（鉄の拳）」の異名を持つ中野は「世界タイトルまでの残り試合数がはっきり見えた。すごく気持ちが高ぶっている。世界タイトルに挑戦してもいいような内容をお見せできたらと思います」と意気込み語った。

今年５月４日（日本時間５日）、米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナで元ＮＡＢＯ同級王者ペドロ・マルケス（プエルトリコ）から５度のダウンを奪い４回ＴＫＯ勝ちし、米国デビューを飾った。今回の対戦相手のアリームも、同興行に出場し、ルディ・ガルシア（米国）を１０回判定で破っている。「ラスベガスの自分の１試合前に出ていたので、それをちらっと見た。ポイントを取るのがうまいなっていう印象がある」と語った。

中野はアマチュアで６８勝（４８ＲＳＣ）９敗の戦績を残し、１８年１０月にプロデビュー。昨年９月に東洋太平洋同級王座を獲得。今年８月２日の前戦では、ジン・アグアン（フィリピン）に２回ＴＫＯ勝ち。世界ランクはＷＢＣ３位、ＷＢＡ５位、ＷＢＯ７位と、４団体いずれも上位にランクされる。

また今夏、９月１４日にＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を控えていた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングパートナーも務めた。「成長するにあたって、世界を肌で感じることで、自分の足りないものとかも分かって、そこもしっかり考えながら今やれている。自分にとってすごい経験ができた」と大きな収穫を得た。

ＩＢＦ王者レオとは、ラスベガスでの試合後の会見場で対面している。「そん時はたまたま（会見場に）来たので写真を撮ったが、全然（対戦する）実感はなかった。今思えばそれが…」と笑顔。来たるべき世界挑戦を見据え「やっぱり、いつも通り圧倒的に勝てたら一番いいが、まずは勝つこと。『中野なら世界を獲れる』と思ってもらえるような試合にしたい」と会心の勝利を誓った。

また、スーパーフライ級１０回戦でＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者・坪井智也（２９）＝帝拳＝が元世界スーパーフライ級王者のＷＢＣ同級１位カルロス・クアドラス（３７）＝メキシコ＝と対戦。バンタム級１０回戦で、ＷＢＡ同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝がＷＢＣ同級１４位のホセ・カルデロン（２２）＝メキシコ＝と対戦することも発表された。

前売りチケットは１０月１０日午後６時からローソンチケットで販売される。

興行はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。