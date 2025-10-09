和平案合意の発表を受けて喜ぶ人質の親族や支援者＝９日、イスラエル・テルアビブ/Emilio Morenatti/AP

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘をめぐり、トランプ米大統領がイスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第１段階で合意したと発表したことを受けて、イスラエルとパレスチナ双方から喜びの声が上がった。

約２００人がイスラエル中部テルアビブの「人質広場」に集まり、イスラエルとハマスの間で合意された停戦案を祝った。停戦案には、ガザで拘束されている全ての人質の解放が盛り込まれている。

これまでの停戦合意でハマスから解放された元人質も会場に姿を見せた。元人質が広場に到着するたびに、群衆は歓声を上げた。参加者の多くは、一緒に乾杯して喜びを分かち合いたいと語った。

テルアビブ在住のヒレル・メイヤーさんはＣＮＮの取材に「ようやく人質の家族が笑顔で幸せそうにしている姿を見られる。眠れないほどだ。胸がいっぱいで、喜びをどう表せばいいかわからない」と語った。

ガザの住民も合意成立を祝った。人々は、長く続いたイスラエルによる激しい攻撃が終わることへの期待をにじませた。

「２年にわたるパレスチナ人への殺戮（さつりく）とジェノサイド（集団殺害）の後、パレスチナ市民が待ち望んできた歴史的な瞬間だ」と、ハンユニスの住民ハーレド・シャアト氏はロイター通信に語った。

同じくハンユニスの住民ワエル・ラドワン氏は、この合意の実現をトランプ大統領の功績だと述べ、「戦争と流血を止めるために、たとえ言葉だけであっても貢献したすべての人々に感謝する」と話した。

ハンユニスのナセル病院近くでは、夜明け前の暗闇の中、群衆が集まり、拍手や歓声を上げて祝った。

パレスチナ保健省によると、戦闘の開始以降、ガザでは６万７０００人以上が死亡し、その大半は女性と子どもだという。さらに１６万９８４１人が負傷している。