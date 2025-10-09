【10月17日まで】「JR秋の乗り放題パス」が販売中！“連続3日”利用できるらしいけど、「青春18きっぷ」と何が違うの？ 条件や料金を確認

2025年発売の「秋の乗り放題パス」とは？

2025年秋、JRグループは「秋の乗り放題パス」を発売することを発表しました。これは、10月14日の「鉄道の日」に合わせて、全国のJR線の普通・快速列車などが3日間乗り降り自由で利用できる特別企画乗車券です。利用期間は2025年10月4日（土）から10月19日（日）までで、発売期間は2025年10月17日（金）までとなっています



利用条件と料金

「秋の乗り放題パス」の価格は大人7850円、子ども3920円です。このきっぷは、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーが3日間乗り降り自由で利用できます。

ただし、このきっぷが利用できるのは、利用開始日から連続した3日間で、利用できるのは1枚につき1人のみです。1枚のきっぷを複数人で使うことはできません。

また、新幹線を含む特急列車や急行列車に加えて、普通・特急列車のグリーン車指定席も利用できません。これらの列車も利用する場合は別で乗車券を買う必要があります。なお、特例として奥羽本線、佐世保線、宮崎空港線の一部区間では、特急列車の普通車自由席などが利用可能です。

また、「秋の乗り放題パス」の他に、北海道新幹線と道南いさりび鉄道線を連続して利用できる「秋の乗り放題パス北海道新幹線オプション券」も10月19日（日）まで発売されており、価格は大人4650円、子ども2320円です。

こちらも特急列車、急行列車、グリーン車指定席などは利用できませんが、特例として、石勝線、室蘭本線の一部区間では、特急列車の普通車自由席などが利用可能です。



青春18きっぷとの違いは？

お得な乗り放題パスというと「青春18きっぷ」を思い浮かべる人も多いかと思いますが、「秋の乗り放題パス」とどのような違いがあるのでしょうか。

2025年夏に販売された「青春18きっぷ」は、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT、JR西日本宮島フェリーを3日間または5日間自由に利用することができるもので、3日間用は1万円、5日間用は1万2050円で販売されていました。

「秋の乗り放題パス」と「青春18きっぷ」の主な違いは、利用期間と価格です。「秋の乗り放題パス」は3日間の利用で、価格が7850円と比較的安価ですが、「青春18きっぷ」は同じ3日間用でも1万円と高めでした。

しかし「秋の乗り放題パス」は利用期間が約2週間なのに対し、「青春18きっぷ」は約1ヶ月半と長くなっていたため、旅行の計画が立てやすいというメリットがあったのです。また、「秋の乗り放題パス」は3日間用しか販売されていませんが、「青春18きっぷ」は3日間と5日間の2種類のきっぷがあり、長期旅行をしたい人にも向いています。

利用期間が短いものの、「青春18きっぷ」よりリーズナブルな「秋の乗り放題パス」は、この利用期間に小旅行を計画していた人にとっては非常にお得なきっぷと言えるでしょう。



スタイルに合わせた、お得な旅を楽しもう

「秋の乗り放題パス」は、秋の行楽シーズンに合わせて、JRグループが提供するお得で特別なきっぷです。利用条件にはやや制限がありますが、行き先や利用の仕方によっては、とてもリーズナブルな交通費で旅行に行くことができます。この秋、自分の旅行スタイルに合った交通手段を選んで、お得に旅行を楽しみましょう。



執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級