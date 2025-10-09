「今日好き」瀬乃真帆子、膝上ミニスカ姿でダンス「脚のラインがきれい」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が8日、自身のTikTokを更新。かわいらしいダンスで美しい脚を披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「脚のラインがきれい」と話題のミニスカ姿
瀬乃は「今外で充電3パーだけど毎日19時投稿なので載せてみた」と前置きし、動画を投稿。青空とビルを背景にミニスカートでキュートなダンスを披露しており、踊るたびにパーカーからのぞく肩や、長くスラリとした美しい脚が際立つ動画となっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「ついつい脚を見てしまう」「脚のラインがめっちゃきれい」「何から何までかわいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
