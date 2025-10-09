工藤静香、干し椎茸使ったアレンジレシピ披露「アイデアさすが」「参考になります」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】歌手の工藤静香が10月8日、自身のInstagramを更新。干し椎茸を使ったアレンジレシピを公開し、反響が寄せられている。
【写真】工藤静香、目から鱗の干し椎茸アレンジ料理
工藤は「干し椎茸！戻したつゆは出汁にもなるし、何といっても、椎茸でお新香の素を作るのが大好きです」とつづり、ざるそばと干し椎茸を使った料理の写真を投稿。2枚目には細かく刻んだ干し椎茸や、きゅうりと一緒に漬け込んだ袋の写真もアップし、料理の様子も動画で紹介している。この「お新香の素」はいろいろな料理にアレンジ可能だそうで「仕上げはごま油です」と作り方のポイントも添えている。
この投稿にファンからは「参考になります」「そんな使い方があったとは」「美味しそう」「アイデアさすが」「早速作ります」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
