トヨタが新型「“5人乗り”SUV」を発表！ 驚きの「70万円値下げ」＆340馬力超え「超パワフルモデル」に進化！ 新型「bZ4X」マイナーチェンジモデル登場

「EV普及」に向けた大幅改良を実施

トヨタは2025年10月9日、BEV（バッテリーEV：電気自動車）「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」の一部改良（マイナーチェンジ）モデルを発表しました。

今回の改良では、航続距離の大幅な向上や充電時間の短縮など、ユーザーからの声に応える形での進化を遂げています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

同時に、新たな充電サービスや純正充電器の導入など、BEVをより魅力的な選択肢とするための包括的な取り組みも発表されました。

デザインもより精悍に！ マイナーチェンジでどこが変わった!?

bZ4Xは、新世代BEV「TOYOTA bZ」シリーズの第一弾モデルとして2021年4月に世界デビューを果たし、国内では2022年5月より発売されました。

スバルと共同開発したBEV専用の低重心プラットフォーム「e-TNGA」をもとに、モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化した「eAxle」をトヨタ初採用したほか、スバル独自の四輪駆動技術「X-MODE」を搭載するなど、走りの性能にも力を入れて開発されました。

外観は、特徴的な「ハンマーヘッド」形状のヘッドランプを採用するなど、BEVの先進性とSUVらしい力強さを融合した独自のスタイリングを特徴とします。

ボディサイズは、全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベース2850mm。ミドルクラスSUVの「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mm、ホイールベース2690mm）に近いサイズ感です。

室内は、ロングホイールベースを活かした広い室内を確保するとともに、メーターの見やすさを重視したコックピット設計やトヨタ初のダイヤルシフト採用など、外観同様に先進的なイメージとしました。

トヨタは今回の一部改良に際し、数多くのbZ4Xユーザーの声に耳を傾け、「より長い航続距離」や「より短い充電時間」などの要望に対応。社内の試験場（テストコース）だけでなく、実際に使用される環境下でも様々なテストを行い、クルマを作り込んできたといいます。

そうして今回登場した改良版の新型bZ4Xは、「もっと使いやすく」「もっと乗りやすく」「もっとかっこいい」という3つの視点から進化を遂げました。

まず航続距離の面では、バッテリーのセル数を従来の96個から104個（74.7kWh仕様）に増やし、総電力量をアップ。またeAxleのエネルギーロスを約40％削減し、電費を大幅に向上させました。

これにより、Zグレードの前輪駆動モデルでは746km、四輪駆動モデルでは687kmの一充電航続距離を実現しています。

充電性能については、充電前にバッテリーをあらかじめ温める「バッテリープレコンディショニング」機能を搭載。外気温がマイナス10度の環境下でも150kWで約28分（駆動用電池容量10％〜80％）の急速充電が可能となりました。

走行性能も進化を遂げており、いかにスムーズに加速していくかにこだわり、ショックのないのびやかな加速を追求。四輪駆動モデルはフロント側eAxleの出力を従来型の約2倍とし、システム最大出力252kW（342PS）を発生させています。

これにより0-100km／h加速タイムは従来の6.9秒から5.1秒へと大幅に向上しました。

また、回生ブレーキの減速度をパドルシフトで切り替え可能とし、4段階の減速度からドライバーの感覚に合う走りを実現しています。

トヨタ「bZ4x」一部改良モデル

デザインの面でも、新型bZ4Xは進化を遂げています。

外観は、真一文字に伸びるハンマーヘッド形状にしたことで、よりスポーティな印象を演出。フード中央から両サイドに伸びるLEDデイタイムランニングランプ・LEDクリアランスランプにより、昼も夜も印象的な見栄えとなっています。

内装では、広さを演出する水平基調の薄くシンプルなインストルメントパネルや、新しいデジタル体験を提供できるコンソール類を新たに採用。

Zグレードに搭載されるパノラマルーフは、センターリインフォースメント（補強材）をなくし、より開放的な空間を実現しています。

価格面でも魅力的な選択肢に

今回のbZ4X一部改良モデルは、価格設定にも工夫が凝らされています。これは、トヨタの「BEVをマルチパスウェイ（後述）のひとつの選択肢にしたい」という想いが込められているといいます。

国からの補助金を反映した後の実質的な価格は、同等車格のSUVハイブリッド車（「ハリアー」「RAV4」など）と同程度に設定され、購入しやすい価格帯を実現しました。

トヨタ「bZ4x」一部改良モデル

またトヨタは、所有時のユーザーの実質負担金額（TCO：Total Cost Ownership）においても、保有期間中のエネルギーコストや税金などを加味した納得感のあるレベルを目指したとしています。

具体的な価格帯（消費税込み、以下同）としては、Gグレードの前輪駆動（FWD）が480万円、ZグレードのFWDが550万円、Zグレードの四輪駆動（4WD）が600万円となっています。

ちなみにマイナーチェンジ前（2025年10月8日現在）のbZ4Xの価格は、G（FWD）が550万円、Z（FWD）が600万円、Z（4WD）が650万円で、最大70万円もの値下げが図られていることがわかります。

さらにエコカー減税（約3万円）やグリーン化特例（約1.85万円）、CEV補助金（90万円）などを含めると、約94万8500円の優遇措置が受けられる見込みです。

トヨタは「敵は炭素」という考え方のもと、カーボンニュートラル実現に向けて「マルチパスウェイ」と呼ばれる取り組みを推進しています。

これは、エネルギーの未来と「お客様が生活される地域ごとの現実」に寄り添い、多様な選択肢を提供するアプローチです。

この取り組みの中で、トヨタはハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車（FCEV）、そしてBEVなど、様々な選択肢を提供しています。

2025年にはグローバル市場に向けて複数のBEVモデルを発表しており、北米向けの「bZ Woodland」（日本では「bZ4Xツーリング」）、中国向けの「bZ7」、欧州向けの「TOYOTA C-HR＋」、そして日本向けの「e-Palette」など、地域ごとにラインナップを拡充しているところです。

さらにトヨタでは、ユーザーの声に応える形で、BEVをより魅力的な選択肢とするための取り組みを進めています。

ユーザーからは「自宅で手軽に充電したい」「気軽に充電スポットを使いたい」「より長い航続距離が欲しい」「充電時間は短い方がいい」など、様々な要望が寄せられていました。

これらの声に応えるため、トヨタは「純正普通充電器の設定」「新充電サービス『TEEMO』のスタート」「bZ4Xの一部改良（航続距離伸長、充電性能向上）」という3つの取り組みを実施。モビリティカンパニーとして、クルマだけでなく充電環境を含めた包括的なアプローチを行っているといいます。

なかでも今回、自社ブランドとして初めてとなる純正普通充電器を販売店オプションとして新設定した点が注目されます。

家庭用充電器があることで、いつでもクルマを満充電にでき、出先での充電の心配が軽減されるほか、夜間の安い電力を使用した充電など、経済的なメリットも享受できるとトヨタでは説明します。

純正充電器は6kW出力に対応し、夜から充電して翌朝には満充電が可能であるほか、多種多様な住居やクルマに溶け込むデザインを採用し、日本の駐車場のサイズに配慮した薄型構造となっているのが大きな特徴です。

さらに別売のデマンドコントローラーをセットで利用することで、充電に使う電力を自動でコントロールすることが可能とし、ブレーカー落ちを気にすることなく、家電を使用しながらの充電ができるほか、電力量の契約も必要最小限に抑えられ、経済的に利用できるといいます。

なお充電器の設置からアフターフォローまでをトヨタ販売店でサポートするワンストップサービスを提供し、長期保証（5年）も付いています。

デザインも魅力的なトヨタ純正の普通充電器（販売店オプション）

※ ※ ※

外出先での充電をより便利にするため、トヨタは新しい充電サービス「TEEMO」をスタートさせました。このサービスは、BEV・PHEVの普及を見据えたお客様の利便性向上を目指しているといいます。

TEEMOは、自社ユーザーだけでなく他社BEV／PHEVユーザーも含めて加入できることや、月額基本料金が無料で出力別の料金設定となっていること、TEEMOアプリで充電器の検索・充電・決済まで完結できること、さらに高出力の急速充電器（約3割が最大出力150kW）を整備していることなどの特徴が挙げられます。

また今回、新型bZ4X購入者限定で充電料金1年間無料キャンペーン（TEEMO充電器で月2回・1回30分上限）も実施されます。

具体的なプラン概要としては、誰でも入会可能な「TEEMO Lite」と、2025年10月以降発売のトヨタのBEV／PHEV向けの「TEEMO」の2つがあります。

従量料金は、50kW以下の急速充電で50円／分（TEEMO Liteの場合）、50kW超150kW未満で75円／分、150kW以上で100円／分となっており、トヨタでは競合他社と比較しても競争力のある価格設定だと話しています。