メルセデス・ベンツでは今回、“Feel the Mercedes”をコンセプトに、メルセデスAMG 初の完全電気自動車である「コンセプトAMG GT XX」を展示。また、プレミアムラグジュアリーバンのコンセプトカー「ビジョンV」、フルモデルチェンジを迎え電気自動車のラインナップも新たに追加された「新型CLA」「新型GLC」など、新型モデルやコンセプトカーの展示に加え、五感を通じてメルセデス・ベンツの魅力が体感できる様々なコンテンツを提供する。

これらの車両に加え、10月29日に発表予定の「マイバッハSLモノグラムシリーズ」や、10月30日以降に「AMG GT 63プロ4MATIC＋クーペ 」などが展示される予定だ。

・コンセプトAMG GT XX（コンセプトモデル／アジアプレミア）

・ビジョンV（コンセプトモデル／ジャパンプレミア）

・新型CLA 電気自動車（参考展示／ジャパンプレミア）

・新型GLC 電気自動車（参考展示／ジャパンプレミア）

・メルセデス マイバッハSLモノグラムシリーズ（10月29日発表モデル）

・メルセデスAMG GT 63プロ4MATIC＋クーペ ※10月30日（木）以降展示

・メルセデスAMG G 63（近日導入予定の有償オプション「マヌファクトゥーア プログラム」を採用）

ジャパンモビリティショー2025

会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

メルセデス・ベンツ ブース：東展示棟 5ホール

主催：一般社団法人 日本自動車工業会

公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/

