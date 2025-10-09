【西武】プロ野球・西武は9日、来季のコーチングスタッフの配置を発表。辻竜太郎氏が二軍野手チーフコーチに就任し、2024年に現役を引退して以降、球団スタッフとして活動していた岡田雅利氏が、三軍野手コーチに就任することが明かされました。

その他の変更は、黒田哲史氏が内野守備・走塁コーチへ配置転換。二軍野手コーチに大引啓次氏が配置転換となりました。

広池浩司球団本部長は、岡田コーチの就任について「育成担当兼人財開発担当として選手との対話やデータ分析を重ね、確かな成果をあげてきました。現場でもその分析力と観察眼を生かし、より実践的なサポートを行います」と説明。辻コーチの昇格についても「球団方針である『フィジカル強化』について自身の成功体験を生かして、技術との連動を重視した指導をしており、チーフコーチとして選手一人ひとりの成長を後押ししてくれることを期待しています」と語りました。

▼2026年度 西武 コーチングスタッフ

【1軍】

西口文也 監督

鳥越裕介 ヘッドコーチ

豊田清 投手チーフコーチ

大石達也 投手コーチ

中田祥多 バッテリーコーチ

仁志敏久 野手チーフ兼打撃コーチ

立花義家 打撃コーチ

黒田哲史 内野守備・走塁コーチ ★配置転換

熊代聖人 外野守備・走塁コーチ

【ファーム】小関竜也 ファーム監督土肥義弘 ファーム投手チーフコーチ渡辺智男 ファーム投手コーチ青木勇人 ファーム投手コーチ榎田大樹 ファーム投手コーチ辻󠄀竜太郎 二軍野手チーフコーチ ★昇格野田浩輔 二軍野手コーチ赤田将吾 二軍野手コーチ大島裕行 二軍野手コーチ大引啓次 二軍野手コーチ ★配置転換青木智史 三軍チーフコーチ田邊徳雄 三軍野手コーチ鬼粼裕司 三軍野手コーチ木村文紀 三軍野手コーチ岡田雅利 三軍野手コーチ ★新任