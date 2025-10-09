９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１．４９ポイント（０．０４％）高の２６８４０．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４９．２６ポイント（０．５２％）高の９５７３．１３ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は２０７３億８０４０万香港ドルに拡大している（８日前場は１０６５億９３７０万香港ドル）。

米ハイテク株高が好感される流れ。昨夜の米株市場では、人工知能（ＡＩ）産業拡大が改めて意識される中、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が前日比１．１％高と反発し、２日ぶりに史上最高値を更新した。ほか、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は３．４％上昇し、最高値を付けている。米ＧＰＵ大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）がメディア出演し、ＡＩ開発が加速度的に進み、演算処理需要がここ半年で大幅に拡大したなどと述べた。中国の政策に対する期待感も根強い。中国共産党は今月２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（〜３０年）について議論する。ただ、上値は限定的。米政府機関の一部閉鎖が長期化するとの不安や、中国の指標発表などが気がかり材料だ。中国では来週にかけ、９月の重要経済指標の発表が相次ぐ。１３日に貿易統計、１５日に物価統計、金融統計も１５日までに予定されている。指数はマイナス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、香港大手行の恒生銀行（ハンセン銀行：１１／ＨＫ）が２６．３％高の１５０．３０香港ドルと急伸。親会社のＨＳＢＣ（５／ＨＫ）による非公開化計画が材料視されている。両社が９日発表したところによると、ＨＳＢＣは全額出資子会社を通じ、１株当たり１５５．００香港ドルでハンセン銀行株のＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する。ＴＯＢ価格にサヤ寄せした格好だ。ただ、ＨＳＢＣ株は６．２％安とさえない。ハンセン銀行は業績が悪化しているため、完全子会社化が重荷になるとの見方が広がっている。

セクター別では、半導体が高い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が９．０％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．８％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が５．１％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．３％ずつ上昇した。

ゼネコンや発電設備、エンジニアリングなどインフラ建設セクターも物色される。中国中鉄（３９０／ＨＫ）が９．０％高、中国鉄建（１１８６／ＨＫ）が３．７％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が１５．７％高、東方電気（１０７２／ＨＫ）が５．８％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が３．０％高、中国冶金科工（１６１８／ＨＫ）が６．２％高、中アルミ国際工程（２０６８／ＨＫ）が３．７％高で引けた。

半面、医薬・医療セクターは安い。中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が６．４％、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．９％、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．０％、京東健康（６６１８／ＨＫ）が４．３％、阿里健康（２４１／ＨＫ）が３．３％ずつ下落した。

一方、大型連休（１〜８日）明けの本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．２４％高の３９３１．０７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。資源・素材、インフラ建設、公益、証券なども買われた。半面、不動産は安い。銀行・保険、消費関連、自動車も売られた。

