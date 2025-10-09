◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に大敗。今ポストシーズン初黒星を喫した。

先発・山本由伸が4回、先頭・シュワバーにソロを浴びると、そこからハーパー、ボームにも連打を許すなど、この回3失点。5回も連打でピンチを招いたところで降板し、4回0/3を6安打3失点だった。

さらに1―3の7回から登板したカーショーがイニングをまたいだ8回にリアルミュートに被弾すると、ターナーには2点打、シュワバーには2ランを浴びるなどまさかの5失点。大量リードを許し試合が決した。

ロバーツ監督は試合後、第2戦まで無安打だったシュワバーに2発を浴びたことに「カウントを悪くして、失投したらこうなるということだね。2ボールから外角の速球を投げようとして真ん中寄りに入ってホームラン」と山本が浴びた一発について振り返り「クレイトン（カーショー）も外に投げようとして真ん中高めに入ってしまい、またホームランになった。彼らのような打者には、しっかり投げ切らないといけない。結果が出るとどんどん乗ってくるタイプだからね。常に先行して、的確に投げる必要がある」とストライク先行で失投しないことが抑える最優先と語った。

カーショーのPSでのリリーフ登板は2019年10月9日、ナ・リーグ地区シリーズ第5戦のナショナルズ戦以来6年ぶりで、指揮官は「今日はスライダーがあまり良くなかった。彼はスライダーを軸に組み立てる投手だから、スライダーに深みやキレがないと厳しい。それに今日はストレートの制球もあまり良くなく、カウントを悪くしていた。全体的にコマンドがうまくいってなかった」と制球力に問題があったと指摘した。

また、第4戦はグラスノーが先発すると明言。フィリーズとの地区シリーズ第1戦にリリーフ登板したものの先発は9月27日（同28日）のマリナーズ戦以来となるが「フル稼働できると思っている。フィラデルフィアで登板できたのは良かったし、今の調整段階としては通常の先発と同じ扱いだ。ただ、投げてみて様子を見ながら判断する」とした。

そして、今PS初黒星を喫したものの依然として2勝1敗と地区シリーズ突破へ王手の状況は変わらず「もうほとんど切り替えられているよ。シリーズ前に“第3戦を終えて2勝1敗でグラス（グラスノー）が先発”と言われたら、喜んで受け入れただろう。今の状況には満足している。できれば今日（相手守護神の）デュランを投げさせたかったけどね。全体として悪くない流れだし、気持ちは完全に切り替わっている」と第4戦に向けて切り替えたと語った。