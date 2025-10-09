【コスメキッチン】ホリデー限定アイテム登場♡スペシャルラッピングも

一年の頑張りを自分や大切な人への“ごほうび”に変える、コスメキッチンのホリデー限定コレクションが2025年11月1日より登場。限定アイテムやウィンターキット、オリジナルギフトショッパーでクリスマスムードを演出します。ナチュラル＆オーガニックにこだわった選りすぐりのコスメで、心も肌もときめく贅沢なひとときを体験できます。

人気ブランドのホリデー限定アイテム



ReFaハートブラシ

nail oil 24:45 ホルダーセット

ETVOSリラクシングマッサージブラシ ハード イチゴミルク

FEMMUEデューイーリッププランパー スパークル ジャスミン

まずはReFaハートブラシ（アースグリーン/アースピンク \3,300）や、ukaネイルオイル24:45ホルダーセット（\4,670）、ETVOSリラクシングマッサージブラシ ハード イチゴミルク（\2,145）。

そしてFEMMUEデューイーリッププランパー スパークル ジャスミン（\2,970）など、数量限定＆コスメキッチン限定カラーで登場。発売日や数量も限定のため、早めのチェックがおすすめです。

ディオール♡ホリデー2025「スペクタキュラー サーカス」コレクション登場

贅沢なウィンターキットで冬のご褒美時間



to/one ヘブンリースイーツボックス

FEMMUEウィンターコンプリートセット

LOVE CHROME K24GPツキゴールドケース付きBOX

to/one ヘブンリースイーツボックス（\4,950）はアイパレット＆リップバームのマルチパレットセット。

FEMMUEウィンターコンプリートセット（\4,840）にはシートマスク5種が入った冬限定ボックス。

LOVE CHROME K24GPツキゴールドケース付きBOX（\13,200）はピンクカラーがコスメキッチン・Biople限定。どれもクリスマスギフトや自分へのご褒美にぴったりです。

ホリデー限定オリジナルラッピングも



赤いベロアリボンにNOELロゴのUVシルク加工を施したオリジナルショッパーや限定シールで、クリスマスギフトをさらに華やかに演出。

サイズはS・M各\55、巾着は\275（税込）。公式WEB STOREではホリデーギフト診断も実施し、あなたや大切な人にぴったりのギフトを提案。数量限定なのでお早めにチェックを。

心ときめくホリデー♡自分も大切な人も笑顔に



一年の締めくくりに、コスメキッチンのナチュラル＆オーガニックホリデーコレクションで、とびきりの“ごほうび時間”を楽しんでみませんか♡

限定アイテムやウィンターキット、オリジナルラッピングで、大切な人への贈り物も、自分へのご褒美も特別な瞬間に彩られます。

華やかな香りや色、上質な質感が冬の毎日をより幸せにしてくれます。