お通夜やお葬式で着用する「喪服」。黒の礼服を着るイメージが強いかと思いますが、「家族葬のため平服でお越しください」と言われると、服装を悩みませんか？神奈川県の葬儀社「杉浦本店」の公式TikTokアカウント（@sugiurahonten）が解説しています。



【動画】「平服でお越しください」葬儀で私服OK？

平服＝私服OKではない…「略喪服」を着用しよう！

実は、「平服＝私服OK」という意味ではないのだそう。「平服でお越しください」と言われたときには、普段着ではなく「略喪服」を着用しましょう。「地味で控えめな装い」が前提で、黒・紺・グレーの無地で光沢のないものが基本とのこと。フォーマル寄りの服装が正解なので、Tシャツやジーンズ、派手なスニーカーはNG。また、「仕事用のスーツはOKなの？」と気になりますが、むしろそれが「今風の略式喪服」になっているといいます。



この投稿には、「黒で行くのが一番簡単ですね」「とりあえず黒紺が間違いないと思ってる」などのコメントが。また、「実際もっと派手な人見たことある」との声も寄せられていました。



▽出典

・神奈川県の葬儀社「杉浦本店」 公式TikTok／「平服でお越しください」は私服でOK？

・神奈川県の葬儀社「杉浦本店」 公式／喪服の意味とは？種類や歴史について紹介