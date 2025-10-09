·îÌë¤ÎÇ®¾§»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î­àµÌ¤¤¤º¤ß­á¤³¤ÈÏÂ¡£²èÁü¤Ï1993Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤â¡×(Amazon¤è¤ê)

¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢µÌ¤¤¤º¤ß¤ÎÌ¾¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÏÂ¡Ê56¡¢¤¤¤º¤ß¡Ë¤¬¡¢SNS¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë­àÌî³°¥é¥¤¥Ö­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡10·î4Æü¡¢5Æü¤ËÏÂ²Î»³¸©Æâ¤Ç¡ÖÏÂ-IZUMI-¤È¥¹¥Ñ¥ß¥ë¤ÎCAMP¤ÇGO LIVE¡ª¡×¤ò³«ºÅ¡£·îÌë¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤­¤Ê¤¬¤é²Î¤¦ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ã»È±¤ÎÏÂ¤¬·î¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤ÎLIVE¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2Æü´Ö¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼«Á³Ë­¤«¤Ê²°³°¥é¥¤¥Ö ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÏÂ¤Ï1992Ç¯¤ËµÌ¤¤¤º¤ß¤ÎËÜÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£94Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ñ¥º¥ë¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Î°¦¤ËÀ¸¤­¤Æ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡£95Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£